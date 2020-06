10:55

Die Nervosität bei Anlegern von Wirecard nimmt zu. Die Aktien des Dax-Mitgliedes rutschen am Donnerstag um 37 Prozent ab. Es wird erwartet, dass der Zahlungsabwickler im Tagesverlauf den schon mehrfach verschobenen Geschäftsbericht 2019 vorlegt. In der Vergangenheit hatte Wirecard solche Publikationen immer vor Börsenstart veröffentlicht. "Nachdem der Bericht nicht pünktlich veröffentlicht wurde, sind die Anleger zunehmend nervös, dass negative Nachrichten bezüglich des Testats der Wirtschaftsprüfer kommen könnten", sagte ein Händler.

Wirecard sieht sich seit Jahren in Medienberichten Vorwürfen der Bilanzfälschung ausgesetzt, bestreitet diese jedoch. Sollten die Wirtschaftsprüfer von EY Wirecard für die Bilanzzahlen 2019 nun kein Testat ausstellen, viele Beanstandungen haben oder wird die Veröffentlichung des Geschäftsberichts ein weiteres Mal verschoben, wird der Druck auf Firmenchef Markus Braun nach Meinung von Experten weiter steigen. Die Fondsgesellschaft Deka fordert seinen Rücktritt. Gegen Braun und seine drei Vorstandskollegen ermittelt die Staatsanwaltschaft München wegen des Verdachts auf Marktmanipulation.

10:30

Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), den Leitzins nicht zu verändern, beeinflusst die Währungskurse nur minim. Der Euro kostet aktuell 1,06755 Franken nach 1,0666 Franken am Vorabend. Der US-Dollar verharrt weiter unter der Marke von 95 Rappen und wird zu 0,9495 Franken gehandelt. Die SNB tastet mitten in der Corona-Krise die Zinsen nicht an und führt damit ihre expansive Geldpolitik fort. Konkret belässt die SNB ihren Leitzins sowie den Zins auf Sichtguthaben bei -0,75 Prozent, wie sie im Rahmen der geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte.

10:15

Der Internet-Modehändler Zalando rechnet mitten in der Corona-Krise mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und operativem Gewinn. Die tatsächliche Entwicklung des zu Ende gehenden zweiten Quartals liege "deutlich" über den mittleren Erwartungen von Analysten. Anleger reagierten hocherfreut: Der Kurs der Zalando-Aktie legte am Donnerstagvormittag um fast 5 Prozent auf 63,18 Euro zu. Das ist ein Rekordwert.

09:10

Analysten haben bei mehreren Schweizer Aktien Kursziele und Ratings geändert: Kühne + Nagel: von "Market Perform" auf "Outperform", Kursziel von 150 auf 170 Franken erhöht, Bernstein Orior: von "Marktgewichten" auf "Übergewichten", ZKB

Der SMI sinkt um 0,2 Prozent auf 10'180 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex 1,7 Prozent gewonnen.

"Nach dem starken Lauf der vergangenen Tage dürfte es zu Gewinnmitnahmen kommen", sagt ein Börsianer. Dafür spreche auch die wieder gestiegene Verunsicherung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle sei recht gross, nachdem es in China es zu Neuinfektionen gekommen ist und die Regierung in Peking die Massnahmen wieder verschärft hat. "Ein neuerlicher Lockdown hätte nicht nur für Konjunktur, sondern auch für die Aktienmärkte verheerende Folgen. Die Mitte März gestartete Erholung würde dann in sich zusammen fallen", kommentierte IG Markets.

Das Coronavirus-Update von cash finden Sie hier.

Mit Spannung erwartet wird ausserdem die Veröffentlichung der geldpolitischen Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 09.30 Uhr. Von einer Zinsänderung gehen Börsianer zwar nicht aus. "Aber die SNB ist immer gut für eine Überraschung", sagte ein Händler. Später am Tag schiebt die Bank of England ihre Zinsentscheidung nach.

Am Ende der Kurstafel stehen die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS (-1,2 Prozent und -0,9 Prozent). Finanzwerte zählten zuletzt zu den grossen Gewinnern der Aufwärtsbewegung an den Börsen. Die Aussagen der SNB im Stabilitätsbericht zum Finanzmarkt, dass die beiden Grossbanken im aktuellen Umfeld gut aufgestellt sind, der Konjunkturabschwung und die Corona-Pandemie aber Herausforderungen seien, wird am Markt als neutral beurteilt.

Zu Gewinnmitnahmen kommt es auch im zyklischen Bereich. Aktien wie ABB (-0,9 Prozent), Adecco (-0,6 Prozent) und LafargeHolcim (-0,4 Prozent), die zuletzt aufgrund von Konjunkturhoffnungen gekauft worden waren, werden tiefer indiziert.

Italienische Studie - Roche-Medikament Actemra scheint nicht die erhoffte Wunderwaffe bei Covid-19 https://t.co/32n1Tg0aga pic.twitter.com/WW5FqzF9KT — cash (@cashch) June 18, 2020

Am wenigsten unter Druck sind Aktien wie Swisscom (+0,9 Prozent), Nestlé (-0,1 Prozent) und die Pharmatitel Novartis (+0,2 Prozent) und Roche (-0,2 Prozent).

Am breiteren Markt verlieren die Aktien vonHelvetia 1,5 Prozent. Der Versicherer hat zur teilweisen Finanzierung einer Übernahme in Spanien 3,3 Millionen Aktien zu 91 Franken platziert.

Um ein halbes Prozent höher angeschrieben sind Komax. Laut Händlern hat KeplerCheuvreux das Rating für den Maschinenbauer auf "Hold" von "Reduce" erhöht.

08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Schätzungen zufolge 0,4 Prozent tiefer. Alle 20 SMI-Aktien sind im Minus. Die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse fallen 0,8 Prozent. Am besten stehen SGS und Swiss Life mit minus 0,24 Prozent da. Am breiten Markt geben Helvetia 2 Prozent nach. Der Versicherer hat neue Aktien platziert.

Im Fokus der Anleger stehen vor allem die Konjunkturaussichten. US-Notenbankchef Jerome Powell appellierte am Vorabend an den US-Kongress, die von der Corona-Pandemie gebeutelte Wirtschaft weiterhin zu stützen. Es sei klug, sich weiter nach Möglichkeiten zur Unterstützung von Firmen und Haushalten umzuschauen. Einem Medienbericht zufolge arbeitet die US-Regierung derzeit an einem massiven Infrastrukturpaket.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,44 Prozent tiefer bei 22'365 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,3 Prozent und lag bei 1583 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,6 Prozent.

Mehrere US-Bundesstaaten berichteten von einem Anstieg neuer Infektionen, darunter Kalifornien, Florida, Texas und auch Oklahoma, wo Präsident Donald Trump am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung abhalten will. Auch in China sind die Ansteckungen nach einem Cluster, das auf einen Lebensmittelmarkt in Peking zurückzuführen ist, noch nicht unter Kontrolle: Chinas Hauptstadt hat zahlreiche Flüge gestrichen, Schulen geschlossen und einige Stadtteile abgeriegelt.

"Es ist ein großer Schock für die Märkte, dass China, das so wie es schien die Krankheit erfolgreich bekämpft hatte, eine zweite Welle erlebt. Und in den USA sehen wir in vielen Staaten Rekordzahlen", sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Dies deute darauf hin, dass je mehr die Wirtschaft wieder anläuft, es umso mehr Infektionen gibt. "Die Menschen haben gedacht, dass sich die Wirtschaft von Juli bis September nach dem trostlosen April-Juni schnell erholen wird. Aber das wird jetzt ungewiss", fügte er hinzu.

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,87 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0785 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9493 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1247 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0678 Franken an.

01:00

Der Dow Jones verlor am Mittwoch 0,7 Prozent auf knapp 26'120 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 9911 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,4 Prozent auf 3113 Punkte ein. In Europa hatte der Dax zuvor um 0,5 Prozent auf 12.382 Punkte zugelegt, der EuroStoxx50 stieg um 0,8 Prozent auf 3267 Punkte.

