08:10

Die Schweizer Börse wird laut vorbörslichen Daten von julius Bär fester in de Handel starten. Der SMI notiert eine Stunde vor Handelseröffnung rund 0,33 Prozent im Plus. 19 von 20 SMI-Titeln stehen zwischen 0,3 und 0,7 Prozent im Plus. SGS hingegen wird wohl stark korrigieren (-9 Prozent). Mit der Familie Fink verkauft ein Grossaktionär seine Beteiligungen.

Am breiten Markt sieht es sogar noch etwas freundlicher aus. Vor allem Kühne + Nagel (+2,5 Prozent) gewinnen deutlich hinzu.

Merrill Lynch nimmt die Wiederabdeckung der Aktien von Kuehne & Nagel mit BUY und einem Kursziel von 190 Franken auf. $KNIN — cashInsider (@cashInsider) February 4, 2020

+++

06:35

Die asiatischen Börsen zeigen sich nach dem Kursrutsch am Wochenbeginn wieder zuversichtlicher. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs haben sich beruhigt, obwohl die Gesamtzahl der Todesfälle in China auf 425 gestiegen ist. Der Versuch der chinesischen Zentralbank (PBOC) mit Bargeld und der Senkung von Kreditzinsen die Folgen für die chinesische Wirtschaft abzuschwächen reicht in den Augen der Analysten allerdings langfristig nicht aus:

"Angesichts des Ausmasses der Stilllegungen in China sowie des raschen Anstiegs des Virus, der wahrscheinlich bis März oder April andauern wird, sind erhebliche Einbussen für China und das regionale Wachstum sehr wahrscheinlich", sagte JPMorgan-Ökonom Joseph Lupton.

-China's stocks rebound ⬆ after falling 2% in early trading

-South Korea, Hong stocks outperform in Asia

-U.S. futures, Treasuries ⬆

-Oil ⬆ above $50 per barrel https://t.co/CMYwxunusg pic.twitter.com/8xhEawwVk2 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) February 4, 2020

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 23.056 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1682 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,6 Prozent.

+++

06:20

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,74 Yen und gab 0,3 Prozent auf 7,0007 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9666 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1059 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0692 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3006 Dollar.

+++

06:10

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Montag 0,5 Prozent fester aus dem Handel bei 28.399,81 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg 0,7 Prozent auf 3.248,92 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann sogar 1,3 Prozent auf 9.273,40 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax ein halbes Prozent im Plus bei 13.045,19 Punkten.

Tesla rauschten um knapp 20 Prozent nach oben und markierten den dritten Handelstag in Folge ein Rekordhoch. Damit ist der Elektroauto-Pionier an der Börse etwa so viel wert wie die deutschen Konkurrenten BMW und Volkswagen zusammen. Nach jahrelangen Verlusten machte Teslas Batterie-Joint-Venture mit dem japanischen Elektronik-Konzern Panasonic erstmals einen Quartalsgewinn.

(cash/AWP/Reuters)