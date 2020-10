08:25

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,32 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 15 Cent auf 40,05 Dollar. Der Preis für amerikanisches Öl pendelt seit Monatsbeginn um die 40-Dollar-Marke.

Laut Marktbeobachtern belastete die schwindende Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket noch vor den Wahlen. Dies wog den Optimismus auf, für den die zuletzt gestiegenen chinesischen Rohöl-Importe gesorgt hatten.

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien Schindler: Barclays erhöht auf 230 (195) CHF - Equal Weight

auf 230 (195) CHF - Equal Weight Landis+Gyr: JPMorgan senkt auf 50 (55) CHF

auf 50 (55) CHF Givaudan: Goldman Sachs erhöht auf 3050 (2800) CHF

auf 3050 (2800) CHF Alcon: UBS erhöht auf 67 (63) CHF - Buy

Rückschläge bei der Impfstoffentwicklung und bei Behandlungsmethoden gegen das Coronavirus sorgen auch am Schweizer Aktienmarkt zunächst für Zurückhaltung. Der SMI wird rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,12 Prozent höher gehandelt. Gestern schloss er 0,27 Prozent im Minus bei 10'336 Punkten.

Sämtliche SMI-Titel notieren hauchdün im Plus. Ausreisser sind Alcon und Sika mit einem vorbörslichen Kursplus von je 0,6 Prozent.

Am breiten Markt verlieren Bossarf rund 1 Prozent. Der Industriezulieferer Bossard ist im dritten Quartal 2020 erneut geschrumpft.

Zum Auftakt der nächsten Runde in der US-Bilanzsaison wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er wegen der wieder grassierenden Coronavirus-Pandemie und eines Rückschlags bei der Entwicklung eines Impfstoffs ein knappes Prozent auf 13.018,99 Punkte verloren. Die Entwicklung der Infektionszahlen verfolgen Börsianer weiterhin aufmerksam.

Daneben richten sie ihr Augenmerk auf die Geschäftszahlen der US-Grossbanken Goldman Sachs und Wells-Fargo. Ihre Konkurrenten JPMorgan und Citigroup hatten am Dienstag positiv überrascht. Daneben wirft der im Brexit-Streit womöglich entscheidende EU-Gipfel seine Schatten voraus. Deutschland pocht auf britische Zugeständnisse, um ein Handelsabkommen zu erreichen und einen ungeordneten Ausstieg des Landes aus der EU zum Jahreswechsel zu verhindern. Der britische Premierminister Boris Johnson hält dagegen an seinen Positionen fest und betont, ein harter Bruch mache ihm keine Angst.

Rückschläge bei der Impfstoffentwicklung und bei Behandlungsmethoden gegen das Coronavirus drücken am Mittwoch die Kauflaune der asiatischen Anleger. Wegen einer ungeklärten Erkrankung eines Probanden musste der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) die Tests für einen Corona-Impfstoff aussetzen. Auch der US-Pharmahersteller Eli Lilly unterbrach wegen Sicherheitsbedenken die klinische Studie einer experimentellen Antikörper-Therapie gegen das Virus.

J&J-Aktien verloren 2,3 Prozent, während Eli Lilly fast drei Prozent einbüsste. "Das verdeutlicht nur, dass ein Impfstoffs länger dauern kann, als es der Markt erwartet", sagte CommSec-Marktanalyst Tom Piotrowski in Sydney. Die Börse in Tokio hat sich zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.589 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1641 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 105,38 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,7412 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9147 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1742 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0742 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2936 Dollar. (Reporter: Suzanne Barlyn und Swati Pandey Geschrieben von Katharina Loesche.

An der Wall Street haben es die Anleger nach den jüngsten Gewinnen am Dienstag etwas ruhiger angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,55 Prozent im Minus bei 28 679,81 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 3511,93 Punkte nach unten. Der vortags besonders starke technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete sich dagegen mit einem Minus von lediglich 0,04 Prozent auf 12 083,17 Zähler.

Die Aktien der Grossbanken JPMorgan und Citigroup büssten trotz guter Quartalszahlen mehr als anderthalb beziehungsweise knapp fünf Prozent ein. Während der US-Branchenprimus seinen Gewinn dank des anhaltenden Booms im Wertpapierhandel überraschend steigerte, übertraf Citigroup trotz einer rückläufigen Geschäftsentwicklung sowie einer Millionenstrafe die Markterwartungen.

Bei Johnson & Johnson stand ein Kursrückgang von mehr als zwei Prozent zu Buche. Der Pharma- und Medizintechnikkonzern unterbrach eine Studie für einen künftigen Corona-Impfstoff wegen einer ungeklärten Erkrankung eines Probanden vorübergehend. Unerwartet gute Quartalszahlen und optimistischere Erwartungen für das Jahr halfen der Aktie nicht. Titel des Konkurrenten Eli Lilly büssten wegen der Unterbrechung einer Studie mit einem Antikörper zur Behandlung von Corona knapp drei Prozent ein.

Die Anteilscheine von Delta Air Lines sanken nach einem erneuten Milliardenverlust sowie einem Umsatzeinbruch im dritten Quartal um mehr als zweieinhalb Prozent. Nun mustert die Fluggesellschaft reihenweise ältere Flugzeuge aus und will neue Maschinen etwa vom europäischen Hersteller Airbus teilweise erst Jahre später abnehmen.

Die mit Spannung erwartete Präsentation neuer Produkte sorgte bei Apple nicht für Begeisterung. Schon Stunden vor Beginn der Veranstaltung hatte die zu Wochenbeginn herrschende Vorfreude merklich nachgelassen. Daran änderte auch die Vorstellung des neuen iPhone 12 als erstes Apple-Smartphone mit dem superschnellen 5G-Datenfunk nichts: Zuletzt verloren die Aktien des Technologiekonzerns über zweieinhalb Prozent.

Überzeugen konnte die Anleger dagegen Walt Disney : Dass der Unterhaltungskonzern inmitten der Corona-Krise seine Konzernstruktur anpasst, um sich künftig stärker auf den boomenden Streaming-Markt auszurichten, schob die Aktien mit einem Plus von mehr als drei Prozent an die Dow-Spitze.

Beim weltgrössten Vermögensverwalter Blackrock sorgte ein überraschend hoher Quartalsgewinn für einen fast vierprozentigen Kursanstieg, womit die Aktie auf einen Rekordstand kletterte.

