11:45

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auf Rekordkurs und legt weiter zu. Am Dienstag überwindet der SMI vorübergehend erstmals die Marke von 12'200 Punkten und markiert einmal mehr ein Rekordhoch. Getragen wird der Markt dabei von den beiden Marktschwergewichten Novartis und Roche sowie einigen Finanzwerten. Für Zuversicht sorgen ausserdem gute Firmenabschlüsse. Dies mache den Markt aber auch anfällig für Rückschläge. "Wenn die Erwartungen zu hoch sind, ist auch Raum für Enttäuschungen vorhanden", sagt ein Händler.

Zudem verspüren Börsianer auch eine gewisse Zurückhaltung bei den Anlegern. Denn die Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus nähmen zu, heisst es am Markt. In einigen Städten Chinas kam es deswegen zu Lockdown-Massnahmen. Und in Teilen der USA wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt. Ausserdem deuteten am Vortag die Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China an, dass der Höhepunkt des Aufschwunges möglicherwiese erreicht sein könnte. Ausserdem dürften sich die Anleger auch zurückhalten, weil im Laufe der Woche zahlreiche Konjunkturzahlen veröffentlicht werden. Dabei steht der monatliche Bericht zum US-Arbeitsmarkt vom kommenden Freitag im Mittelpunkt.

Der SMI notiert um 11:30 Uhr um 0,18 Prozent höher mit 12'193,51 Punkten. Bei 12'215,62 Zählern markierte der Leitindex ein Rekordhoch. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt 0,18 Prozent auf 1977,10 Punkte. Derweil gewinnt der breite SPI 0,14 Prozent auf 15'669,17 Punkte. Zwei Gewinnern steht im SLI ein Verlierer gegenüber.

Erhebungen der UBS - Um diese beiden SMI-Schwergewichte machen Fondsmanager einen Bogen! Diese und weitere kursrelevante Informationen zum Schweizer Börsengeschehen von 'A' wie #ABB bis 'V' wie #VATGroup finden Sie im heutigen Insider-Briefing unter:https://t.co/37blkGtAOQ — cashInsider (@cashInsider) August 3, 2021

An der Spitze stehen Gesundheitswerte wie Lonza (+1,1%) und Sonova (+0,9%). Gesucht sind zudem die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (+0,4%) und Roche (+0,5%), die von der US-Arzneimittelbehörde FDA profitieren. Novartis kann dank der FDA nach einer vorübergehenden Unterbrechung die klinischen Studien mit dem Mittel OAV-101 zur Behandlung von Patienten mit spinaler Muskelatrophie fortsetzen. Die FDA gewährte ausserdem Roche für Tecentriq für eine bestimmte Indikation ein beschleunigtes Zulassungsverfahren.

Gefragt sind zudem Aktien aus dem Finanzbereich wie Temenos (+0,8%), Swiss Life (+0,5%) und Credit Suisse (+0,5%), die den Aufwärtstrend vom Vortag fortsetzen. Die CS-Aktie habe noch einiges aufzuholen, denn sie sei in der Vorwoche nach Bilanzvorlage massiv unter Druck geraten. Ausserdem weist CS mit -18 Prozent im laufenden Jahr die schlechteste Performance unter den Blue Chips auf. Zu den Gewinnern zählen auch konjunktursensible Titel wie Kühne+Nagel, Swatch, ABB und Sika mit einem Plus von 0,2 bis 0,5 Prozent.

Auf der anderen Seite büssen der Vermögensverwalter Julius Bär (-0,7%) und die Technologiewerte AMS (-0,4%) und Logitech (-0,6%) an Wert ein. Auch der Personalermittler Adecco (-0,9%) und der Lebensmittelriese Nestlé (-0,5%) stehen auf der Verkaufsliste. Die Finanzwerte Swiss Re und UBS geben leicht nach.

Damit lasse sich bei den Blue Chips weder bei den Gewinnern noch bei den Verlierern ein klarer Trend ausmachen, sagt ein Händler. Dagegen präsentiere sich die Lage bei am breiten Markt klarer. Dort ziehen Oerlikon (+7,0%) nach guten Zahlen an. Der Industriekonzern hat im ersten Halbjahr Umsatz und Auftragseingang stärker als vom Markt erwartet gesteigert und die Guidance für das ganze Jahr erhöht.

Auch Galenica (+4,8%) profitiert von guten Zahlen im ersten Semester 2021 und einer angehobenen Prognose für 2021.

Bei Relief Therapeutics sorgt ebenfalls die US-Behörde FDA für steigende Kurse. Diese hat für den Wirkstoff Aviptadil (RLF-100) zur Behandlung der Lungenkrankheit Sarkoidose den Orphan Drug-Status erteilt.

Dagegen leidet Orascom (-5,1%) unter einer Entschädigungsforderung in Höhe von 33,9 Millionen US-Dollar, die die ägyptische Tochter des Hotel- und Baukonzerns vom ägyptischen Umweltministerium erhalten hat. Es geht dabei um angebliche Verletzungen von Umweltvorschriften in der Destination El Gouna.

+++

11:00

Die Rally bei der Cyber-Devise Etherum ist vorerst gestoppt. Die Kryptowährung verliert bis zu sechs Prozent auf 2442 Dollar. Am Montag hatte die Aussicht auf ein nahendes Software-Update Etherum beflügelt und um fast zwölf Prozent nach oben getrieben.

+++

10:20

Die Schweizer Börse dreht am Vormittag nach einem verhaltenen Start in die Gewinnzone. Der SMI notiert gegen 10:20 Uhr 0,25 Prozent höher bei 12'201 Punkten. Grösste SMI-Gewinner sind Lonza (+0,78%) und Novartis (+0,7). Am breiten Markt profitieren Galenica (+4,7%) von besser als erwartet ausgefallenen Halbjahreszahlen und einem erhöhten Ausblick.

Noch besser läuft es für die Aktie von Oerlikon (+7,7%). Das am Morgen vorgelegte Zahlenwerk für das erste Semester hat die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen und wird wahlweise als "gut", sehr solide" oder "sehr stark" bezeichnet.

Industrie - Oerlikon schreibt wieder Gewinn - Erwartungen auf allen Ebenen übertroffen https://t.co/5jHFJQG2Xf pic.twitter.com/qztdxH4CgS — cash (@cashch) August 3, 2021

+++

09:55

Die Aussicht auf eine höhere Dividende treibt Anleger in die Aktien des britischen Energiekonzerns BP. Die Titel steigen um 2,6 Prozent. Nach einem überraschend hohen Gewinn im zweiten Quartal erhöht BP seine Dividende um vier Prozent. Der Ölriese plant zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar.

+++

09:45

Die kräftige Steigerung von Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr treibt Anleger in Stellantis-Aktien. Die Titel legen über vier Prozent zu. Das aus der Fusion von Fiat Chrysler mit dem französischen PSA-Konzern hervorgegangene Unternehmen hebt trotz anhaltender Engpässe bei Halbleitern seine Renditeprognose an. (

+++

09:10

Am Schweizer Aktienmarkt schalten die Anleger am Dienstag zunächst einen Gang hinunter. Nach dem neuen Rekordhoch am Vortag sei mit einer Verschnaufpause zu rechnen, heisst es am Markt. Dies umso mehr, weil sich die Anleger wieder stärker um die Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus sorgten, heisst es am Markt. In einigen Städten Chinas kam es deswegen wieder zu Lockdown-Massnahmen. Dass die Pandemie der globalen Wirtschaft wieder Gegenwind gibt, hätten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China gezeigt, die am Vortag unter den Erwartungen ausgefallen waren.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr kaum verändert bei 12'174 Punkten. Der breite SPI notiert ebenfalls kaum verändert bei 15'636 Zählern.

Getragen wird der Markt von den Pharmaschwergewichten Novartis (+0,58%) und Roche (+0,35%). Der Pharmakonzern darf gemäss der US-Zulassungsbehörde FDA nach einer vorübergehenden Unterbrechung seine klinischen Studien mit dem Mittel OAV-101 zur Behandlung von Patienten mit spinaler Muskelatrophie fortsetzen.

Auch bei Roche hilft die FDA: Diese gewährt dem Mittel Tecentriq für eine bestimmte Indikation ein beschleunigtes Zulassungsverfahren.

Bei ABB (-0,48%) leistet die bestätigte Kaufempfehlung von Goldman Sachs zunächst keine Schützenhilfe. Die US-Bank hat das Kursziel auf 45 von 44 Franken angehoben.

Auf den hinteren Rängen fallen Oerlikon (+5,1%) auf. Der Industriekonzern hat im ersten Halbjahr Umsatz und Auftragseingang stärker als vom Markt erwartet gesteigert und die Guidance für das ganze Jahr erhöht.

Auch Galenica (+3%) profitiert von guten Zahlen im ersten Semester 2021. Auch der Apotheken- und Gesundheitskonzern hat seine Prognose für 2021 erhöht.

Relief Therapeutics gewinnen knapp 10 Prozent auf 0,233 Franken. Das Genfer Biotech hat über seine kürzlich erworbene deutsche Tochter Advita von der US-Zulassungsbehörde FDA den Orphan Drug-Status für den Wirkstoff Avipdadil (RLF-100) zur Behandlung der Lungenkrankheit Sarkoidose erhalten.

+++

08:45

Die steigende Zahl von Corona-Fällen hat den asiatischen Börsen am Dienstag zu schaffen gemacht. "Nach dem schlimmsten Ausbruch seit Beginn der Pandemie sind in China Millionen von Menschen im Lockdown, und angesichts der Risiken für die Lieferketten könnte sich dies in grösserem Masse auf die Weltwirtschaft auswirken", sagte Elizabeth Tian, Leiterin der Abteilung für Aktienderivate bei der Citigroup. Der Shanghai-Index verlor 0,4 Prozent. Auch an der japanischen Börse ging es bergab. Der Nikkei-Index und der breiter gefasste Topix fielen jeweils um 0,5 Prozent.

Japan verzeichnet landesweit täglich mehr als 10.000 neue Positiv-Tests. In Tokio wurde am Samstag mit 4058 Fällen zum ersten Mal die Marke von 4000 durchbrochen. Nach Angaben der Regierung werden wegen einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems nur noch schwer an Covid-19-Erkrankte und Risikopatienten in Krankenhäusern aufgenommen.

Zu der negativen Stimmung an den asiatischen Märkten trug ausserdem die anhaltende Sorge der Anleger über die zunehmende staatliche Regulierung Chinas in Sektoren wie Technologie, Fintech und Bildung bei. Am Dienstag hatten vor allem Aktien von Videospiele-Anbietern das Nachsehen. In Japan fielen Konami zeitweise um vier Prozent. In China ging es für Tencent Holdings in der Spitze fast elf Prozent bergab. Chinesische Staatsmedien bezeichneten das Spielen von Online-Spielen als "spirituelles Opium" und schürten damit die Befürchtung, dass die Regierung demnächst auch im Online-Videospielbereich die Daumenschrauben anziehen könnte.

+++

08:30

Aktuelle Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien Lindt&Sprüngli: Bernstein erhöht auf 102500 (98500) Fr. - MP

VAT gesenkt auf Halten; Ziel 365 Franken: Berenberg

Implenia: Credit Suisse senkt auf 28 (30) Fr. - Neutral

Inficon: Stifel erhöht auf 1080 (1030) Fr. - Hold

ABB: Goldman Sachs erhöht auf 45 (44) Fr. - Buy

Kardex: UBS erhöht auf 277 (227) Fr. - Buy

Interroll: Credit Suisse erhöht auf 3071 (2745) Fr. - Underperform

Kardex: Research Partners erhöht auf 230 (200) Fr. - Halten

+++

08:05

Die Schweizer Börse wird am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,22 Prozent höher. Gestützt wird der Markt von den Schwergewichten Roche und Novartis, die am Morgen positive News über laufende Studien vermelden konnten.

Am breiten Markt profitieren Oerlikon (+3,9%) und Galenica (+3,3%) von positiven Halbjahreszahlen.

+++

07:35

In Erwartung einer neuen Flut von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag kaum verändert starten. In Deutschland legen im Tagesverlauf unter anderem der Autobauer BMW und der Chip-Hersteller Infineon ihre Geschäftszahlen vor. Im Ausland öffnen die Opel-, Peugeot- und Fiat-Mutter Stellantis sowie der britische Ölkonzern BP ihre Bücher. In den USA stehen die Auftragseingänge der Industrie auf dem Terminplan. Experten erwarten für Juni eine Verlangsamung des Wachstums auf ein Plus von 1,7 Prozent im Monatsvergleich.

+++

07:00

Die Aktien des chinesischen Tech-Giganten Tencent verlieren im asiatischen Handel um mehr als 10 Prozent. Damit sind so wenig wert wie seit Juni 2020 nicht mehr. Offizielle Medien in China haben Videospiele mit "elektronischen Drogen" verglichen, was als Zeichen gegen die Gaming-Industrie gewertet wird.

Tencent shares dive after Chinese media call online games “spiritual opium," stoking fears Beijing will next set its sights on online entertainment https://t.co/IYTS0dsLmq pic.twitter.com/1GUyyCkJ7O — Bloomberg (@business) August 3, 2021

+++

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung leicht negativ (-0,06%).

+++

05:55

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus erschüttert am Dienstag das Vertrauen der asiatischen Anleger. China, Japan und Australien kämpfen mit rasch ansteigenden Fallzahlen. "Nach dem schlimmsten Ausbruch seit Beginn der Pandemie sind in China Millionen von Menschen im Lockdown, und angesichts der Risiken für die Lieferketten könnte sich dies in grösserem Masse auf die Weltwirtschaft auswirken", sagte Elizabeth Tian, Leiterin der Abteilung für Aktienderivate bei der Citigroup. Zu der negativen Stimmung trägt auch die anhaltende Sorge der Anleger über die zunehmende staatliche Regulierung Chinas in Sektoren wie Technologie, Fintech und Bildung bei. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 27.559 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1927 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

+++

Overseas investors have started loading up on Chinese stocks again after the tech and education selloff https://t.co/bjalXGYAev — Bloomberg Markets (@markets) August 3, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,25 Yen und stagnierte bei 6,4643 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9053 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1871 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0750 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3892 Dollar.

+++

22:45

Den Schwung aus dem frühen Handel hat am Montag der New Yorker Aktienmarkt schnell wieder eingebüsst. Zunächst auf Rekordhoch, beendete der Dow Jones Industrial den ersten Handelstag im August mit minus 0,28 Prozent auf 34 838,16 Punkten.

Für den marktbreiten Index S&P 500 ging es um 0,18 Prozent auf 4387,16 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab seine Gewinne fast vollständig ab und schloss mit plus 0,02 Prozent auf 14 963,62 Punkten.

Die Papiere der Bank Goldman Sachs waren im Leitindex Dow mit plus 0,88 Prozent der Spitzenreiter, während die des Kreditkartenkonzerns Visa das Schlusslicht mit minus 2,68 Prozent bildeten. Amazon kamen an der Nasdaq mit plus 0,12 Prozent kaum voran. Eine Erholung nach ihrem hohen Verlust am Freitag, als der Online-Händler eine überraschend verhaltene Prognose für das laufende Vierteljahr abgegeben hatte, blieb also aus.

Jack Dorsey's Square is spending $29 billion on an Australian buy now, pay later firm — a massive purchase that will help his company build out its global payments empire https://t.co/OPUnPfkIxx pic.twitter.com/SXTBgivUXm — CNN Business (@CNNBusiness) August 3, 2021

Die in New York gelisteten Anteile von Biontech legten um 3,61 Prozent zu und kosteten in der Spitze fast 354 Dollar, womit sie ihre Rekordrally fortsetzten. Sie profitierten von der Aussicht auf bald beginnende Booster-Impfungen gegen das Corona-Virus, den verstärkten Einsatz auch bei Kindern und Jugendlichen und die Perspektive, dass die mRNA-Technologie auch für andere Anwendungsgebiete marktreif werden könnte. Die Privatbank Berenberg preschte vor diesem Hintergrund am Montag vor und hob ihr Kursziel deutlich auf 400 Dollar an.

Um mehr als zehn Prozent hoch ging es für die Titel von Square . Mit der Übernahme des australischen Zahlungsdienstleisters Afterpay will der US-Bezahldienst sein Geschäft um Ratenzahlungen erweitern. Der Deal mit einem Wert von gut 29 Milliarden US-Dollar solle im ersten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein, teilten beide Unternehmen mit.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)