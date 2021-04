09:50

Die Aussicht auf eine höhere Inflation setzt den Goldpreis unter Druck. Das Edelmetall verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 1735,90 Dollar je Feinunze. "Stärker als erwartete Daten deuten darauf hin, dass die Inflation in den kommenden Monaten schneller als erwartet anziehen wird, was zu einem Anstieg der realen Renditen führt, was Druck auf Gold ausübt", sagte Expertin Margaret Yang vom Handelshaus DailyFX.

Gold imports by India surged in March as a slump in prices stoked demand for jewelry during the wedding season https://t.co/HVbsjvEshd pic.twitter.com/cRyUBBqQ6n — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 12, 2021

Der Schweizer Aktienmarkt startet ohne Schwung in die neue Handelswoche. Der Leitindex SMI könnte dabei sein Vor-Corona-Hoch von 11'270 Punkten in Angriff nehmen. Vor allem die Vorgaben der Wall Street stützen. In den USA war die Rekordjagd an der Börse am Freitag jedenfalls weitergegangen, so dass der Dow Jones erstmals die Marke von 33'800 Punkten knackte. In Asien ist mittlerweile allerdings eine steigende Zurückhaltung auszumachen, wie die Kursverluste am Montag zeigen.

Händler führen die Vorsicht der asiatischen Investoren auf verschiedene Gründe zurück. So rücke die Covid-19-Pandemie durch die rasant steigenden Infektionszahlen wieder in den Fokus. Zudem stünden in dieser Woche zahlreiche Marktdaten an wie etwa Handels- und BIP-Daten aus China sowie US-Verbraucherinflationsdaten.

SMI verliert um 09:10 Uhr -0,1 Prozent auf 11'227 Punkte. Der breite SPI büsst 0,2 Prozent ein auf 14'298.40 Zähler.

Grösste SMI-Gewinner sind Partners Group und Swatch (je +0,75%). Zudem können LafargeHolcim (+0,3%) etwas deutlicher zulegen. Die Genussscheine vor Roche (-0,03%), zeigen sich trotz positiver Studiendaten vorerst unverändert. Der Pharmakonzern hat mit seinem Partner Regeneron positive Ergebnisse in einer Phase-III-Studie mit dem Corona-Cocktail erzielt.

Fondsstatistiken - Mehr Gelder fliessen in Aktien als in den letzten 12 Jahren gesamthaft! Diese und weitere kursrelevante Informationen zum Schweizer Börsengeschehen sowie Stimmen zu #ABB, #CreditSuisse oder #Adecco finden Sie im Insider-Briefing auf:https://t.co/GRdvRzoHxE — cashInsider (@cashInsider) April 12, 2021

Zu den wenigen klaren Verlieren bei den Blue Chips zählen die Aktien des Personaldienstleisters Adecco (-0,8%). JPMorgan hat sich in einer aktuellen Studie zurückhaltend über das weitere Kurspotenzial der Papiere geäussert. Auch die Grossbanken UBS und CS (je -0,7%) verlieren.

In den hinteren Reihen fallen Cosmo (3,3%) nach einer wichtigen FDA-Zulassung auf. Auch Bossard (+3,5%) ziehen nach starken Quartalszahlen an.

08:45

Die Schweizer Börse wird, getragen vom Schwergewicht Roche, etwas höher in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,25 Prozent höher bei 11'267 Punkten. Der Leitindex hatte am Freitag zum Wochenschluss mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 11'238 Punkten geschlossen.

Getragen werden die Gewinne von Roche (+1,3%). Der Pharmariese verkündete am Morgen positive Studiendaten zu seinem Corona-Cocktail in Zusammenarbeit mit Regeneron. Die restlichen SMI-Titel notieren praktisch unverändert.

AM breiten Markt legen Bossard (+2,5%) klar zu. Das Unternehmen publizierte am Montagmorgen gute Umsatzzahlen für das erste Quartal 2021.

Devisen-Update:

Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1888 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch bei 1,19 Dollar gestanden hatte.

Zum Franken verblieb der Euro zum Wochenauftakt knapp oberhalb der Marke von 1,10. Der US-Dollar geht derweil mit 0,9265 Franken etwas höher um als noch am Freitagabend.

Am Markt wurde auf eine Dollar-Stärke verwiesen, die den Euro im Gegenzug etwas belastet habe. Unter anderem steht die Preisentwicklung in den USA im Mittelpunkt des Interesses am Devisenmarkt. Am Dienstag werden neue Inflationsdaten aus den USA erwartet.

UBS senkt das Kursziel für Credit Suisse auf 10,20 von 12,10 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Neutral". Der Verlust von 4,4 Milliarden Franken durch einen Hedgefund-Kunden könnte bei der Credit Suisse zu einem wichtigen Wendepunkt werden, schreibt Analyst Daniele Brupbacher. Die jüngste Häufung der Vorfälle könnte den Verwaltungsrat veranlassen, die Strategie im Investment-Banking umzukrempeln und den Bereich massiv zu schrumpfen. Daraus entstünden aber Kosten und er gehe davon aus, dass die reguläre Dividende von 0,30 Franken erst 2022 wieder aufgenommen und die Aktienrückkäufe ganz gestrichen werden, so der Experte weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut Daten der IG Bank vorbörslich hauchdünn im Minus (-0,08%) gehandelt. Der SMI hatte am Freitag zum Wochenschluss mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 11'238 Punkten geschlossen.

Der Leitindex SMI konnte sich damit gut über der 11'200 Punkte Marke halten. Vom Rekordhoch ist er aktuell nur noch gut 30 Punkte entfernt. Gegenüber der Vorwoche hat der SMI gut ein Prozent hinzugewonnen.

Die Asiatischen Börsen sind am Montag vorsichtig in die neue Woche gestartet. Die Investoren waren verhalten, weil sie sehen wollten, wie sich die Aktien der Alibaba Group Holding Ltd entwickeln werden, nachdem China eine Rekordstrafe von 18 Milliarden Yuan (2,75 Milliarden Dollar) gegen den E-Commerce-Riesen verhängt hatte. "Ich denke, dass es gut für den Aktienkurs ist, dass die Nachricht nun überbracht wurde und die Sache endlich geklärt ist," sagte Louis Tse, Geschäftsführer bei Wealthy Securities in Hongkong.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 29.624 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1956 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent.

Im Fokus steht am Montag die Aktie von Alibaba. Der Online-Riese kassierte am Wochenende eine Strafe der chinesischen Kartellbehörden in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar. Doch Alibaba rechnet kaum mit Beeinträchtigungen für sein Geschäft durch die Rekordstrafe wegen Marktmissbrauchs und die verhängten Auflagen. Es ändere sich nichts am Geschäftsmodell, sagte Vize-Chairman Joe Tsai zu Journalisten. Am Aktienmarkt sorgte die Aussage für Erleichterung. Das Papier legte am Montag 9 Prozent zu.

Alibaba shares jump in Hong Kong after record antitrust fine by China https://t.co/IShmUgGXxm — MarketWatch (@MarketWatch) April 12, 2021

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,52 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5580 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9257 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1885 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1006 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3681 Dollar.

