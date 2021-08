07:35

In Erwartung einer neuen Flut von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag kaum verändert starten. In Deutschland legen im Tagesverlauf unter anderem der Autobauer BMW und der Chip-Hersteller Infineon ihre Geschäftszahlen vor. Im Ausland öffnen die Opel-, Peugeot- und Fiat-Mutter Stellantis sowie der britische Ölkonzern BP ihre Bücher. In den USA stehen die Auftragseingänge der Industrie auf dem Terminplan. Experten erwarten für Juni eine Verlangsamung des Wachstums auf ein Plus von 1,7 Prozent im Monatsvergleich.

+++

07:00

Die Aktien des chinesischen Tech-Giganten Tencent verlieren im asiatischen Handel um mehr als 10 Prozent. Damit sind so wenig wert wie seit Juni 2020 nicht mehr. Offizielle Medien in China haben Videospiele mit "elektronischen Drogen" verglichen, was als Zeichen gegen die Gaming-Industrie gewertet wird.

Tencent shares dive after Chinese media call online games “spiritual opium," stoking fears Beijing will next set its sights on online entertainment https://t.co/IYTS0dsLmq pic.twitter.com/1GUyyCkJ7O — Bloomberg (@business) August 3, 2021

+++

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung leicht negativ (-0,06%).

+++

05:55

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus erschüttert am Dienstag das Vertrauen der asiatischen Anleger. China, Japan und Australien kämpfen mit rasch ansteigenden Fallzahlen. "Nach dem schlimmsten Ausbruch seit Beginn der Pandemie sind in China Millionen von Menschen im Lockdown, und angesichts der Risiken für die Lieferketten könnte sich dies in größerem Maße auf die Weltwirtschaft auswirken", sagte Elizabeth Tian, Leiterin der Abteilung für Aktienderivate bei der Citigroup. Zu der negativen Stimmung trägt auch die anhaltende Sorge der Anleger über die zunehmende staatliche Regulierung Chinas in Sektoren wie Technologie, Fintech und Bildung bei. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 27.559 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1927 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

+++

Overseas investors have started loading up on Chinese stocks again after the tech and education selloff https://t.co/bjalXGYAev — Bloomberg Markets (@markets) August 3, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,25 Yen und stagnierte bei 6,4643 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9053 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1871 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0750 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3892 Dollar.

+++

22:45

Den Schwung aus dem frühen Handel hat am Montag der New Yorker Aktienmarkt schnell wieder eingebüsst. Zunächst auf Rekordhoch, beendete der Dow Jones Industrial den ersten Handelstag im August mit minus 0,28 Prozent auf 34 838,16 Punkten.

Für den marktbreiten Index S&P 500 ging es um 0,18 Prozent auf 4387,16 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab seine Gewinne fast vollständig ab und schloss mit plus 0,02 Prozent auf 14 963,62 Punkten.

Die Papiere der Bank Goldman Sachs waren im Leitindex Dow mit plus 0,88 Prozent der Spitzenreiter, während die des Kreditkartenkonzerns Visa das Schlusslicht mit minus 2,68 Prozent bildeten. Amazon kamen an der Nasdaq mit plus 0,12 Prozent kaum voran. Eine Erholung nach ihrem hohen Verlust am Freitag, als der Online-Händler eine überraschend verhaltene Prognose für das laufende Vierteljahr abgegeben hatte, blieb also aus.

Jack Dorsey's Square is spending $29 billion on an Australian buy now, pay later firm — a massive purchase that will help his company build out its global payments empire https://t.co/OPUnPfkIxx pic.twitter.com/SXTBgivUXm — CNN Business (@CNNBusiness) August 3, 2021

Die in New York gelisteten Anteile von Biontech legten um 3,61 Prozent zu und kosteten in der Spitze fast 354 Dollar, womit sie ihre Rekordrally fortsetzten. Sie profitierten von der Aussicht auf bald beginnende Booster-Impfungen gegen das Corona-Virus, den verstärkten Einsatz auch bei Kindern und Jugendlichen und die Perspektive, dass die mRNA-Technologie auch für andere Anwendungsgebiete marktreif werden könnte. Die Privatbank Berenberg preschte vor diesem Hintergrund am Montag vor und hob ihr Kursziel deutlich auf 400 Dollar an.

Um mehr als zehn Prozent hoch ging es für die Titel von Square . Mit der Übernahme des australischen Zahlungsdienstleisters Afterpay will der US-Bezahldienst sein Geschäft um Ratenzahlungen erweitern. Der Deal mit einem Wert von gut 29 Milliarden US-Dollar solle im ersten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein, teilten beide Unternehmen mit.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)