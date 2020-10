07:35

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Interroll: UBS erhöht auf 1320 (1290) CHF - Sell

Kardex: UBS erhöht auf 178 (177) CHF - Neutral

DKSH: Credit Suisse erhöht auf 71 (67,50) Fr. - Outperform

UBS: Barclays erhöht auf 11,00 (10,00) CHF - Underweight

Inficon: Credit Suisse senkt auf 588 (621) CHF - Underperform

Sika: Jefferies erhöht auf 270 (266,50) CHF - Buy

07:30

Die IG Bank schätzt den Swiss Market Index vorbörslichen Berechnungen zufolge 0,67 Prozent tiefer ein.

07:20

Aus Furcht vor einem erneuten Nachfrage-Rückgang ziehen sich Anleger am Montag aus dem Rohölmarkt zurück. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee fällt um gut zwei Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 40,87 Dollar je Barrel.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 23'480 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1618 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans bewegte sich kaum.

Die USA verzeichneten in den vergangen zwei Tagen die höchste Anzahl neuer Covid-19-Ansteckungen und der Umgang mit dem Coronavirus bestimmt weiter den Endspurt des US-Wahlkampfes. "Wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass Biden gewinnt, von 65 Prozent auf 75 Prozent erhöht", schrieben Analysten von NatWest Markets.

