07:27
Glencore: Bank of America erhöht das Kursziel in einer Branchenstudie auf 4,40 von 4,10 britische Pfund und belässt die Einstufung auf Buy.
Nestlé: Royal Bank of Canada erhöht das Kursziel auf 82 von 80 Fr., belässt die Einstufung auf Sector Perform.
Richemont: Exane BNP Paribas erhöht das Kursziel für Richemont auf 190 von 181 Fr., weiter mit Outperform.
Swisscom: Bank of America senkt in einer Branchenstudie das Kursziel auf 462 von 465 Fr. Einstufung Underperform.
06:22
Der Swiss Market Index (SMI) dürfte mit Abgaben in den Handel starten. Der hiesige Leitindex zeigt vorbörslich bei der IG Bank ein Minus von 0,75 Prozent an und kann damit nicht an die Kursgewinne vom Donnerstag anschliessen. Die Sorgen um eine mögliche, neue US-Regionalbankenkrise wegen Kreditausfällen drücken die Stimmung unter den Anlegern.
Gegenwind liefert auch der Franken, welcher am Freitag die G-10-Währungen mit Kursgewinnen anführt. Marktkommentatoren weisen hierbei darauf hin, dass die Kombination mit sinkenden US-Futures in der Vergangenheit typischerweise ein Hinweis auf eine defensivere Haltung der Anlegerinnen und Anleger war. Zudem komme es selten vor, dass der Franken zum Dollar im asiatischen Handel das Tempo vorgebe - ein klares Indiz auf die Risk-Off-Haltung am Markt.
Die Berichtssaison geht am Freitag weiter. Einzig Comet wird die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen.
06:16
Die Angst vor einer neuen Bankenkrise in den USA haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag belastet. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 47'827,31 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent niedriger bei 3'180,89 Zählern. Die Börse in Shanghai verlor 0,7 Prozent auf 3'887,13 Stellen, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen um 1,1 Prozent auf 4.566,80 Punkte fiel.
In Tokio folgten die Kurse den schwachen Vorgaben der Wall Street, wo Sorgen um US-Regionalbanken die Runde machten. Zudem belastete ein stärkerer Yen die Stimmung. Zu den grössten Verlierern zählten Finanztitel. Aktien der Mitsubishi UFJ Financial Group und der Sumitomo Mitsui Financial Group fielen um jeweils mehr als zwei Prozent. Der Technologie-Investor SoftBank Group gab um 2,8 Prozent nach. Gegen den Trend legten die Papiere des Uniqlo-Betreibers Fast Retailing um 0,19 Prozent zu. «Japans Markt zeigte in den vergangenen Sitzungen Anzeichen einer Überhitzung, und einige Anleger befürchteten, dass er jederzeit seinen Höhepunkt erreichen könnte», sagte Takamasa Ikeda, leitender Portfoliomanager bei GCI Asset Management.
Die chinesischen Börsen litten unter den schwelenden Handelsspannungen zwischen Peking und Washington. Neue chinesische Sanktionen gegen US-Tochtergesellschaften des südkoreanischen Schiffbauers Hanwha Ocean sorgten für Verunsicherung. Die Massnahmen seien ein Versuch, die Zusammenarbeit zwischen den USA und Südkorea zu untergraben und Seoul «zu nötigen», sagte ein Sprecher des US-Aussenministeriums am Freitag. China hatte die Sanktionen am Dienstag mit Sicherheitsrisiken begründet. Für zusätzliche Belastung sorgte der chinesische Autobauer BYD, der wegen Konstruktionsfehlern und Sicherheitsrisiken bei den Batterien mehr als 115.000 Fahrzeuge zurückrufen muss.
06:12
Am Devisenmarkt war eine Flucht in als sicher geltende Währungen zu beobachten. Der Dollar verlor im asiatischen Handel 0,2 Prozent auf 150,11 Yen und notierte zur Schweizer Währung 0,3 Prozent niedriger bei 0,7903 Franken. Zum chinesischen Yuan legte der Dollar hingegen leicht auf 7,1229 zu. Der Euro stieg um 0,2 Prozent auf 1,1709 Dollar, gab jedoch zum Franken um 0,1 Prozent auf 0,9252 nach.
06:09
Die Ölpreise gaben nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 60,84 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 0,4 Prozent schwächer bei 57,23 Dollar. Als Grund galt die Ankündigung eines baldigen Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, um über ein Ende des Ukraine-Krieges zu beraten.
00:05
Die US-Börsen haben am Donnerstag nach phasenweise unruhigem Verlauf letztlich klar im Minus geschlossen. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein anschliessend vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest war für Marktteilnehmer in New York allenfalls eine Randnotiz.
Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,65 Prozent auf 45'952,24 Punkte, während der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,36 Prozent auf 24'657,24 Punkte nachgab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 6'629,07 Punkte hinunter.
Die Börsen belastet weiterhin die teilweise Schliessung der Bundesbehörden («Shutdown») und die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China. Im Finanzsektor gab es zudem von kleineren Regionalbanken schlechte Nachrichten. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den trüberen Arbeitsmarkt zu stützen.
Einige Regionalbanken in den USA sendeten am Donnerstag Warnsignale. So sackten Zions Bancorp und Western Alliance Bancorp um 13,1 beziehungsweise 10,8 Prozent ab, nachdem beide Häuser Probleme offenlegten. Es gebe zunehmend Bedenken zur Kreditqualität regionaler Banken, sagte ein Marktbeobachter.
In der Berichtssaison überzeugte Salesforce. Der Unternehmenssoftware-Spezialist will dank Künstlicher Intelligenz und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Damit zogen die Salesforce-Papiere um 4 Prozent an und lagen im Dow vorne.
Die Anteile von Travelers zählten mit minus 2,9 Prozent im Leitindex zu den schwächsten Werten. Die Nettoprämien, also die nach Abzug der Rückversicherungsprämien eingenommenen Beiträge, waren im dritten Quartal hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben.
Micron Technology stiegen um 5,5 Prozent. Die Citigroup hatte das Kursziel für die Titel des Halbleiterherstellers von 200 auf 240 Dollar erhöht.
United Airlines sackten um 5,6 Prozent ab. Ein optimistischer Ausblick konnte die Bedenken der Anleger nicht ausräumen, dass die Nachfrage im Premium-Bereich den Zenit erreicht hat. Ausserdem bereiten den Investoren die operativen Herausforderungen am für United wichtigen Flughafen in Newark sowie die wirtschaftliche Unsicherheit Sorgen.
Für die Aktien von HP Enterprise ging es um gut 10 Prozent bergab. Der Anbieter von IT-Infrastruktur enttäuschte mit den Prognosen für Gewinn und Barmittelzufluss.
JB Hunt setzte ein positives Ausrufezeichen: Dank Kostenmassnahmen hatte das Transport- und Logistikunternehmen beim Gewinn positiv überrascht. Die Papiere schnellten um etwas mehr als 22 Prozent hoch.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)