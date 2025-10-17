Die Furcht der Anleger vor einer neuen Krise bei den US-Regionalbanken belastet den Kryptosektor. Der Bitcoin rutscht um bis zu knapp vier Prozent auf 103'660 Dollar ab. Die Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China hatte ihn bereits im früheren Wochenverlauf um insgesamt mehr als sechs Prozent ins Minus gedrückt. Am Freitagmorgen war er zeitweise noch um 1,3 Prozent vorgerückt. «Bitcoin stellt damit einmal mehr seine Doppelnatur unter Beweis», erläutert Experte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. «Zwar wird die Kryptowährung temporär immer wieder als vermeintlicher Fluchthafen wahrgenommen, doch in der Praxis leidet sie unter risikoscheuem Verhalten am Kapitalmarkt.» Andere Cyber-Devisen wie Ether und Ripple verlieren in der Spitze ebenfalls rund vier Prozent. Danach pendeln sich die Verluste bei minus ein bis zwei Prozent ein.