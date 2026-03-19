An den Schweizer Aktienmärkten haben sich am Donnerstag die abwärts gerichteten Turbulenzen nach einer weiteren Eskalation im Nahen Osten verstärkt. Nach Angriffen auf Anlagen Irans am grössten Gasfeld der Welt setzte der Iran Drohungen von Gegenanschlägen um. Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte Brent, der bereits am Vortag kontinuierlich nach oben geklettert war, befindet sich mittlerweile auf einem Niveau von über 114 US-Dollar und strebt damit wieder Richtung Jahreshoch bei knapp 120 Dollar. Für die LBBW befindet sich denn auch der Irankrieg auf einer neuen Eskalationsstufe.