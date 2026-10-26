In China blickten die Investoren auf die Politik, wo die regierende Kommunistische Partei in Peking zu ihrem fünften Plenum zusammenkam. Das Treffen hinter verschlossenen Türen gilt als letzte grosse Parteiversammlung vor der für 2027 geplanten Umbildung der Führung und bietet ‌Präsident Xi Jinping die Gelegenheit, seine Autorität weiter zu festigen. Die chinesischen Börsen stehen jedoch bereits seit elf Wochen unter Druck, da sich die Anleger trotz starker Exporte Sorgen um die schwache Binnennachfrage machen. Zudem dämpft die Erwartung, dass grosse Zentralbanken wie die US-Notenbank Fed die Zinsen vorerst ​hoch halten könnten, die Risikobereitschaft der Investoren in der gesamten Region.