Anleger flüchteten in als sicher geltende Anlagen wie den Schweizer Franken und Gold. Zudem gewann ​der sogenannte «Sell America»-Handel an Fahrt, bei dem Investoren US-Aktien, ‌den Dollar und US-Staatsanleihen verkaufen. «Auch wenn ‌es zu einer Deeskalation kommt, wird diese Episode viele dazu veranlassen, an der Glaubwürdigkeit eines jeden Abkommens mit Trump zu zweifeln, so dass die Unsicherheit über die Zölle hoch bleiben wird», sagte Henry Cook, Europa-Volkswirt bei MUFG.