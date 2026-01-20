08:00
Der SMI wird bei Julius Bär 0,2 Prozent gestellt. Alle 20 Titel notieren ebenfalls im Minus, dabei bildet Logitech mit -1,1 Prozent Kursverlust das Schlusslicht.
07:35
Am Dienstag nimmt das Weltwirtschaftsforum in Davos mit prominenten Rednern Fahrt auf. Im Fokus diplomatischer Bemühungen am Rande dürften neben den jüngsten Zolldrohungen aus den USA der Krieg in der Ukraine und der Grönland-Streit stehen.
07:15
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
06:55
Die Bestseller-Autorin und Beraterin Sandra Navidi äussert sich im cash-Interview über die US-Übermacht am WEF, das Machtgebaren von Donald Trump und die Frage nach dem «Endgame» des US-Präsidenten.
06:35
Der Goldpreis legt am Dienstag weitere 0,6 Prozent auf 4'698 Dollar je Unze zu. Trumps Drohung, wegen des Konflikts um Grönland zusätzliche Zölle gegen europäische Länder zu verhängen, bescherte dem Goldpreis bereits zum Wochenstart ein neues Rekordhoch. Während an den Finanzmärkten die Aktien mit Kursverlusten reagierten, konnten sichere Häfen wie Gold und der Franken zulegen.
«Trumps Vorstoss in Richtung Grönland und der Einsatz von Strafzöllen als politisches Druckmittel verschärfen die geopolitische Lage», heisst es in einem Kommentar. Trump hatte angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle gegen acht EU-Länder zu verhängen, sollte es bis dahin keine Einigung geben, dass sich die USA Grönland einverleiben können.
06:10
05:00
Anleger flüchteten in als sicher geltende Anlagen wie den Schweizer Franken und Gold. Zudem gewann der sogenannte «Sell America»-Handel an Fahrt, bei dem Investoren US-Aktien, den Dollar und US-Staatsanleihen verkaufen. «Auch wenn es zu einer Deeskalation kommt, wird diese Episode viele dazu veranlassen, an der Glaubwürdigkeit eines jeden Abkommens mit Trump zu zweifeln, so dass die Unsicherheit über die Zölle hoch bleiben wird», sagte Henry Cook, Europa-Volkswirt bei MUFG.
04:00
An den asiatischen Börsen drückte die Furcht vor einem neuen Handelskrieg auf die Stimmung. Der japanische Nikkei-Index gab 1,1 Prozent auf 52.992,02 Punkte nach. Hier belasteten zusätzlich Sorgen vor den Wahlen im kommenden Monat. Die von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Aussicht gestellten Steuersenkungen und Mehrausgaben könnten die Staatsfinanzen weiter belasten. Die Börse in Shanghai verlor 0,3 Prozent.
03:00
02:00
01:00
In den USA blieben die Börsen am Montag wegen des Feiertags Martin Luther King geschlossen.
