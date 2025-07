Der britische Ölkonzern Shell hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch von fast einem Drittel verbucht, damit die Erwartungen der Analysten aber übertroffen. Belastet wurde das Ergebnis von gefallenen Ölpreisen, einem schwächeren Gashandel sowie Ausfällen im Chemiegeschäft, wie der Ölmulti am Donnerstag mitteilte. Zudem kündigte Shell an, das Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3,5 Milliarden Dollar in den kommenden drei Monaten fortzusetzen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Aktie notierte knapp zwei Prozent im Plus.