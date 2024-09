Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag verhalten in eine ereignisreiche Handelswoche gestartet. Die Anleger hielten sich angesichts einer Fülle wichtiger Konjunkturdaten in den kommenden Tagen zurück. In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 38.709,88 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte nahezu unverändert bei 2712,56 Punkten. Trotz überraschend guter Ergebnisse der Caixin-Einkaufsmanagerumfrage verzeichneten die chinesischen Aktienmärkte Verluste: Die Börse in Shanghai verlor 0,6 Prozent auf 2826,33 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,1 Prozent auf 3285,02 Punkte. Feiertage in den USA und Kanada sorgten insgesamt für einen dünnen Handel in Asien.