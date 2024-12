Das Börsenumfeld in Europa bleibt Anfang Dezember zumindest holprig. Zu den Warnstreiks bei VW, dem vorzeitigen Abgang des CEO beim Autogiganten Stellantis und weiteren schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland kommt das bevorstehende Misstrauensvotum gegen den Premierminister in Frankreich noch hinzu. In den europäischen Finanzmärkten spukt das «französische Gespenst» durch die Börsen, heisst es entsprechend in einem Kommentar von ActivTrades. Dieses habe das Potenzial, die Aktienmärkte gehörig unter Druck zu setzen. Die Onlinebank Swissquote meint dagegen, dass die Marktreaktion auf die Krise in Frankreich - zumindest bislang - gelassener ausgefallen sei als befürchtet.