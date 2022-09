Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag ein halbes Prozent niedriger bei 29'435 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent auf 3677 Zähler nach. Am schwächsten fiel der Rückgang mit minus 0,3 Prozent auf 10'840 Punkte beim technologielastigen Nasdaq-Index aus, der in den ersten Handelsminuten ins Plus drehte. Das jüngste Signal der Fed, dass die hohen Zinssätze bis 2023 anhalten könnten, liess die drei grossen US-Aktienindizes in der vergangenen Woche um vier bis fünf Prozent einbrechen.