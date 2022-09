In der kommenden Woche stehen erneut einige Daten an, die für lange Gesichter sorgen könnten - ausserdem wird der Ausgang der Wahl in Italien an den Finanzmärkten sicherlich genaustens auf seine möglichen Auswirkungen analysiert werden. Gleich zum Wochenstart rückt der deutsche ifo-Index in den Fokus. Über die Woche verteilt folgen dann Daten zum Konsumentenvertrauen aus den USA und einigen EU-Ländern.