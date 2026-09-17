Nach der Zinserhöhung haben die europäischen Aktienmärkte zugelegt. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Donnerstagmittag jeweils rund ein halbes ‌Prozent höher bei ⁠25'670 beziehungsweise 6304 Punkten. Die US-Indizes hatten nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am Mittwochabend hingegen nachgegeben. Für Erleichterung an den Börsen in Europa sorge die Entschlossenheit, mit der die Fed den ⁠Kampf gegen die Inflation führen will, sagte Chefanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. «Doch je länger die Inflation hoch bleibt, desto länger muss die Fed die geldpolitischen Zügel straff halten - und desto grösser werden die Risiken für die Konjunktur.»