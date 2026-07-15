Ein überraschender Rückgang der US-Inflation hat den Börsen in Asien am Mittwoch Auftrieb gegeben. Die Daten schürten die Hoffnung der ‌Anleger ⁠auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen in den USA. Ein Kurssturz von 25 ⁠Prozent bei der Aktie von IBM nach einer enttäuschenden Umsatzprognose dämpfte jedoch die Stimmung im ‌Technologiesektor. Der Vorfall zeigte, wie nervös die Anleger nach ‌der jüngsten Rally bei KI-Aktien geworden ​sind. Der südkoreanische Kospi-Index, in dem viele Chip-Hersteller notiert sind, sprang um sechs Prozent in die Höhe. Der japanische Nikkei-Index legte um 0,4 Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,7 Prozent. Die US-Verbraucherpreise waren ‌im Juni um 0,4 Prozent gefallen, der erste Rückgang seit der Corona-Pandemie.