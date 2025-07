Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce wird dank starker Nachfrage und Einsparungen optimistischer für das laufende Jahr. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn dürfte jetzt 3,1 bis 3,2 Milliarden britische Pfund erreichen, teilte der Konkurrent von GE Aerospace, der RTX-Tochter Pratt & Whitney sowie den europäischen Anbietern Safran und MTU am Donnerstag in London mit. Bisher hatte Konzernchef höchstens 2,9 Milliarden Pfund in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an mit einem Kursplus von 8,8 Prozent.