10:50
Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag um 0,1 Prozent im Minus bei 20'697 Zählern. Die Sektoren Technologie (+0,5 Prozent), Versorger (+0,5 Prozent) und Finanztitel (+0,3 Prozent) führen den Markt an. Gesundheitswerte (-0,6 Prozent), Industrietitel (-0,2 Prozent) und Immobilienwerte (-0,1 Prozent) gehören zu den bisherigen Tagesverlierern.
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10:15
Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet, konnte diese aber nicht halten. Der SMI notiert aktuell um 0,2 Prozent tiefer auf 14'709 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex um 1,1 Prozent zugelegt. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt 0,04 Prozent auf 3181,28 Punkte, der breite SPI verliert 0,1 Prozent auf 20'695 Punkte.
Am anderen Ende geben Sandoz (-1 Prozent) nach den Vortagesgewinnen nach. Ebenfalls unter Druck sind Galderma (-0,8 Prozent) und die beiden Schwergewichte Novartis und Roche (je -0,6 Prozent). Bei Roche verpufft damit vorerst der positive Impuls einer weiteren US-Zulassung für Giredestrant. ABB können ihre hohen Vortagesgewinne nicht halten und fallen 0,6 Prozent.
In den hinteren Reihen ist das Bild bei den Technologiewerten gemischt. VAT (-0,2 Prozent) und Inficon (-0,4 Prozent) können nicht an die Erholung vom Montag anknüpfen, während AMS Osram (-2,7 Prozent) klar nachgeben. Ebenfalls etwas tiefer stehen EFG International (-1,1 Prozent). Die Privatbank hat mit den Zahlen zu den ersten zehn Monaten die Erwartungen leicht verfehlt. Vor allem die Nettoneugeldzuflüsse blieben hinter den Prognosen zurück, während das Kosten-Ertrags-Verhältnis etwas höher ausfiel als erwartet.
Noch deutlicher verlieren Clariant (-3,6 Prozent). Der Spezialchemiekonzern hat Gespräche über eine mögliche Übernahme von Ashland bestätigt. Begrüsst wird hingegen das Angebot der Jungfraubahn (+0,8 Prozent) für die Schilthornbahn AG.
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09:35
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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09:14
Amrize (+1,1 Prozent), Swiss Re (+0,9 Prozent) und Holcim (+0,9 Prozent) führen die Gewinnerliste an. Lonza (+0,9 Prozent) legen wegen einer kräftigen Kurszielerhöhung von Jefferies überdurchschnittlich zu. Am Tabellenende liegen Sandoz (-0,7 Prozent) und Partners Group (-0,6 Prozent). Die Schwergewichte Nestlé (+0,4 Prozent), Roche (+0,2 Prozent) und Novartis (+0,1 Prozent) legen ebenfalls leicht zu.
In den hinteren Reihen fallen R&S (+1,9 Prozent), SFS (+1,5 Prozent) und Huber+Suhner (+1,5 Prozent) auf. Unter Druck stehen Feintool (-2,5 Prozent), Clariant (-2,2 Prozent) und DocMorris (-2,1 Prozent). Clariant hat Gespräche über eine mögliche Übernahme von Ashland bestätigt. EFG notieren nach den Zahlen zu den ersten zehn Monaten mit 1,4 Prozent ebenfalls tiefer.
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08:25
Gold gilt zwar als Inflationsschutz. Höhere Zinsen schmälern jedoch seine Attraktivität. Sie erhöhen nämlich die Opportunitätskosten für das Halten des zinslosen Edelmetalls. Laut dem FedWatch-Tool der Terminbörse CME rechnen die Märkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 93,5 Prozent mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte an der Fed-Sitzung im Dezember. Ein grösserer Zinsschritt um 50 Basispunkte wird mit 6,5 Prozent eingepreist. Zuletzt hatte die US-Notenbank die Zinsen im September angehoben.
Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, erklärte denn auch am Montag, die anhaltend hohe Inflation deute weiterhin auf eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank hin. Gleichzeitig betonte er, dass das Tempo künftiger Zinserhöhungen von den kommenden Wirtschaftsdaten abhänge.
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08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,4 Prozent höher auf 14'790 Punkten indiziert. Bis auf Partners Group (-1,4 Prozent) werden alle SMI-Titel im Plus erwartet. Partners Group wird von Barclays heruntergestuft. Besonders die Valoren von Roche (+0,6 Prozent) und jene von Amrize (+0,6 Prozent) werden höher gestellt. Roche hat eine wichtige US-Zulassung für ein Brustkrebsmittel erhalten.
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07:30
Der Bundesrat hat die schärferen Regeln nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse im Jahr 2023 ausgearbeitet. Die UBS übernahm die Krisenbank damals. Die Regierung drängt das Parlament nun dazu, entsprechende Vorschriften zu verabschieden. Demnach müsste die Zürcher Grossbank ihre Auslandstöchter vollständig mit Eigenkapital unterlegen.
Im September schwächte der Ständerat diese Forderung leicht ab. Die kleine Kammer entschied, dass die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften stattdessen zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen muss.
Bisher deutet wenig darauf hin, dass die Kommission die Regeln wesentlich verwässern wird. Gleichzeitig lässt das Top-Management der UBS durchblicken, dass die Bank andernfalls ein freundlicheres regulatorisches Umfeld im Ausland suchen könnte.
Mitte-links-Parteien sind im Nationalrat stärker vertreten als im Ständerat. Die grösste unter ihnen, die SP, hat bereits signalisiert, dass sie eine Aufweichung der Regeln notfalls mit einer Volksabstimmung bekämpfen könnte.
Dennoch werden sich UBS-freundliche Parlamentarier in der Kommission für alternative Kapitalmassnahmen einsetzen, um die Bank zu entlasten. Dazu gehört etwa eine geringere Quote beim harten Kernkapital (CET1). Denkbar ist auch eine andere Bewertungsmethode für die Auslandstöchter der Bank.
Sofern die Kommission zu einem Entscheid kommt, könnte der Nationalrat bereits nächsten Monat über die Kapitalregeln abstimmen. Andernfalls zieht sich der parlamentarische Prozess bis ins Jahr 2027 hin. Das würde die regulatorische Unsicherheit für die UBS in der Schweiz weiter verlängern.
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07:05
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 0,3 Prozent tiefer bei 14'723 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,3 Prozent tiefer bei 14'723 Punkten.
Nach der kräftigen Erholung vom Vortag dürfte es am Schweizer Aktienmarkt zunächst zu leichten Gewinnmitnahmen kommen. International bleibt die Stimmung dank der Nvidia-Rally und der deutlichen Erholung an der Wall Street und in Asien allerdings freundlich. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf das US-Verbrauchervertrauen und den Richmond-Fed-Index. In der Schweiz steht das Business Update von EFG International der ersten 10 Monate im Jahr an.
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05:00
Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag nach einem spektakulären Kurssprung an der Wall Street kräftig gestiegen. Die Entscheidung von Nvidia, Jensen Huang wieder als Vorstandschef einzusetzen, entfachte die Begeisterung der Anleger für Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI) neu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte nach einer feiertagsbedingten Handelspause um 4,0 Prozent auf 58.688,85 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 2,5 Prozent höher bei 3.764,80 Zählern. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans kletterte um 4,6 Prozent. Er erholte sich damit von einem Acht-Monats-Tief und steuert auf seinen grössten Tagesgewinn seit dem 31. Juli zu.
«Solche positiven Nachrichten geben einen guten Anlass, um Aktien zurückzukaufen», sagte Masahiro Ichikawa, Chef-Marktstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. «Da der Markt so stark gefallen war, fällt auch die Erholung durch die Eindeckung von Leerverkäufen kräftig aus.» KI- und Chipwerte führten die Rally im Nikkei an. Die Aktien von Murata Manufacturing sprangen um 14,6 Prozent nach oben, Advantest stiegen um 13,2 Prozent und Tokyo Electron legten um 11,4 Prozent zu. Zulieferer für Rechenzentren wie Furukawa Electric rückten um 13,15 Prozent vor, Mitsui Kinzoku gewannen 9,33 Prozent.
Die Aktienmärkte in China und Hongkong folgen dem Trend. Sie haben sich am Dienstag von ihren tiefsten Ständen seit mehr als einem Jahr erholt.
Die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3.555,49 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,6 Prozent auf 3.980,91 Punkte, nachdem er am Montag seinen tiefsten Stand seit Juli 2025 erreicht hatte. Der technologielastige STAR50-Index sprang um 3,3 Prozent nach oben, während der Index für 5G-Kommunikation um sieben Prozent zulegte. Der Speicherchip-Riese CXMT gewann mehr als sechs Prozent. Der Leitindex Hang Seng in Hongkong eröffnete 1,1 Prozent höher, nachdem er am Montag auf seinen schwächsten Stand seit April 2025 gefallen war. Der Hang Seng Artificial Intelligence Index legte zum Handelsstart um sechs Prozent zu.
Analysten zufolge bewirkt Huangs Rückkehr als Chef von Nvidia allerdings nicht, dass die Unsicherheiten hinsichtlich der Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren abnehmen. Ebenso wenig verbessere dies die Rentabilität von Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI). «Die Unsicherheit darüber, wie stark die Beschränkungen gegen China künftig verschärft werden könnten, hat tatsächlich zugenommen», sagte Shingo Ide, Chef-Aktienstratege beim NLI Research Institute. «Ob es um Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren oder um Exportkontrollen gegen China geht: Diese Themen könnten sich sechs Monate bis ein Jahr lang hinziehen. In dieser Zeit dürfte der Markt aufgrund von Äusserungen wichtiger Regierungsvertreter und verschiedener Meldungen hin und her schwanken.»
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Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag für eine kräftige Erholung an den US-Börsen gesorgt. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, profitierte.
Der Nasdaq 100 schloss 6,86 Prozent höher mit 26'746,10 Punkten. Allerdings war es für den Auswahlindex seit Ende Oktober, als die «New York Times» erstmals über eine mutmassliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärts gegangen.
Der Dow Jones Industrial, in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, legte zum Wochenstart um 3,01 Prozent auf 49'595,31 Punkte zu. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen. Der gleichfalls gebeutelte, breit gefasste S&P 500 gewann am Montag 4,73 Prozent auf 7237,17 Zähler.
Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader «verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben». Er sieht in dem Schritt eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld.
Die Nvidia-Aktie beeindruckte mit einem gigantischen Tagesplus von fast einem Drittel auf rund 165 US-Dollar. Der Börsenwert erholte sich damit um rund 950 Milliarden Dollar. Ein guter Teil der seit Ende Oktober erlittenen Verluste wurde wettgemacht, doch bis zum Schlussstand vom 28. Oktober bei etwas über 215 Dollar fehlen trotzdem noch 30 Prozent.
Der Chip-Konzern holte an diesem Montag seinen Mitbegründer Jensen Huang als Präsident und Firmenchef zurück, nachdem er diesen erst vor fast zwei Wochen wegen bekannt gewordener Affären als Nvidia-Chef geschasst hatte. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und Präsident Donald Trump. Die eingeleiteten Untersuchungen des Verwaltungsrats werden dennoch fortgesetzt.
Neben Nvidia erholten sich auch zahlreiche Chip- und andere Tech-Aktien im prozentual zweistelligen Bereich. Dazu zählten etwa Sandisk mit einem Plus von mehr als 10 Prozent oder auch Intel und Arm Holdings mit jeweils rund 16 Prozent. Micron stiegen um 16 Prozent, Nebius, CoreWeave und Astera Labs sogar um mehr als 20 Prozent.
Für Oracle ging es um etwas mehr als 12 Prozent hoch. Die Aktie wurde zudem davon gestützt, dass der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat. Dessen Volumen dürfte nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle ausmachen.
Das Papier des OpenAI-Konkurrenten Anthropic gab um 1,4 Prozent auf 87,64 Dollar nach. Am Freitag war die Aktie zeitweise fast auf ihren Ausgabekurs von 83 Dollar zurückgefallen. Von ihrem Höchststand kurz nach dem Start an der Börse am vergangenen Donnerstag bei etwas über 115 Dollar hat sie sich inzwischen weit entfernt.
Ein Übernahmeangebot liess die Papiere der beiden Cybersicherheitsanbieter Zscaler und Crowdstrike in unterschiedliche Richtungen schnellen. Zscaler sprangen um knapp 18 Prozent auf etwas über 229 Dollar hoch, während Crowdstrike fast 9 Prozent einbüssten. Crowdstrike will Zscaler übernehmen. In der vereinbarten reinen Aktientransaktion werde Zscaler mit knapp 44 Milliarden Dollar bewertet, teilten die Unternehmen mit.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)