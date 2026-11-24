Analysten zufolge bewirkt Huangs Rückkehr als Chef von Nvidia allerdings nicht, dass die Unsicherheiten hinsichtlich der Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren abnehmen. Ebenso wenig verbessere dies die Rentabilität von Investitionen ‌in Künstliche Intelligenz (KI). «Die Unsicherheit darüber, wie stark die Beschränkungen gegen China künftig verschärft werden könnten, hat tatsächlich zugenommen», sagte Shingo Ide, Chef-Aktienstratege beim NLI Research Institute. «Ob es um Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren oder um Exportkontrollen gegen China geht: Diese Themen könnten sich sechs Monate bis ein Jahr lang hinziehen. In dieser Zeit dürfte der ​Markt aufgrund ​von Äusserungen wichtiger Regierungsvertreter und verschiedener Meldungen hin und her schwanken.»