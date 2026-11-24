Der Börsengang von Anthropic hatte weltweit für grosses Interesse gesorgt. Bei einem Emissionsvolumen von 107,3 Milliarden Dollar war die Nachfrage siebenmal so hoch wie das verfügbare Aktienangebot. Der Wettbewerb um die Aktien war so gross, dass laut einem Bericht von Bloomberg vom Donnerstag mehr als die Hälfte der institutionellen Investoren, die Aktien zeichnen wollten, leer ausgingen. Die sieben Unternehmensgründer sollen durch den Verkauf eigener Aktien beim Börsengang insgesamt 1,95 Milliarden Dollar eingenommen haben. Auch die beteiligten Banken verdienten kräftig: Goldman Sachs, Morgan Stanley und 20 weitere Institute erhielten für ihre Arbeit am Börsengang Gebühren von insgesamt 550 Millionen Dollar. Das ist ein neuer Rekord.