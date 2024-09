Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit moderaten Verlusten in den Monat September gestartet. Nachdem der Swiss Market Index (SMI) am letzten Freitag noch auf ein Jahreshoch geklettert war, würden nun einige Investorinnen und Investoren Gewinne mitnehmen, berichten Händler. Denn es fehlten die Treiber für einen weiteren Anstieg. Ausserdem wird heute in den USA der Labor Day gefeiert, weshalb die Wall Street geschlossen bleibt und somit auch im Tagesverlauf Impulse Mangelware bleiben dürften. Dazu komme, dass der September ohnehin als schwieriger Börsenmonat gelte. In den letzten Jahren habe am Ende dieses Monats oft ein Minus resultiert.