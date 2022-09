Gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär wird der SMI mit 0,37 Prozent im Plus in den Handel starten, mit einem Wert von 10'110 Punkten. Alle 20 SMI-Titel liegen im Plus. Die grössten Gewinne verzeichnet dabei die Aktie von Sika (plus 1,4 Prozent). Die geringsten Gewinne schreibt hingegen die Swisscom-Aktie (plus 0,26 Prozent).