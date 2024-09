Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit moderaten Abgaben in den Monat September gestartet. Nachdem der SMI am letzten Freitag im Handelsverlauf bei knapp 12'484 Punkten ein neues Jahreshoch markiert hatte, fehlen laut Händlern die Treiber für weitere Anstiege. Die US-Vorgaben vom Freitagabend waren zwar positiv, die Konjunkturzahlen aus China vom Montagmorgen hingegen durchzogen. Ausserdem ist heute in den USA ein Feiertag, weshalb dann auch im Tagesverlauf Impulse Mangelware sein werden. Einige Anleger nähmen in diesem Umfeld Gewinne mit, heisst es an der Börse.