Das haben auch die Investoren entdeckt - immerhin sind die Papiere schon im Vorjahr einer der Top-Favoriten unter den Blue Chips gewesen. Und in nur wenigen Wochen steigt Sandoz dann zusammen mit dem anderen Neuling, Galderma, in den SMI-Olymp auf. Auch das dürfte den Aktien nochmals einen Schub geben, da sie dann noch stärker in den Fokus der professionellen Investoren rücken. Bei so viel Potenzial ist ein Kurssprung um knapp 10 Prozent an zwei Tagen dann durchaus nachvollziehbar.