Mit 1,2 Prozent waren im Dow die Aktien von Chevron einer der sehr wenigen Verlierer. Sie litten gemeinsam mit ExxonMobil unter dem weiter sinkenden Ölpreis. Am Markt herrscht weiter Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder über eine Lösung des Kriegs sprechen könnten. «Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran», sagte US-Präsident Donald Trump der Website «Axios».