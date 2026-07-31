Der Dax ist am Freitag dicht unter sein Rekordhoch von Anfang Juli geklettert. Doch vor dem Sprung darüber schreckten Anleger zurück. Hinzu kam, dass Signale aus den USA zwar weiter auf einen freundlichen, aber nicht mehr allzu starken Handelsstart an Wall Street und Nasdaq hindeuten. Obendrein legten die Ölpreise wieder zu, denn die Lage im Nahen Osten ist unverändert angespannt. Die Stimmung der Anleger insgesamt blieb trotz allem positiv, was insbesondere einer beeindruckenden Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien zu verdanken war. Am Nachmittag legte das deutsche Börsenbarometer um 0,3 Prozent auf 25.680 Punkte zu, nachdem zeitweise weniger als zehn Punkte bis zur Bestmarke von 25'900 Zählern gefehlt hatten. Auf Wochen- und auf Monatssicht zeichnet sich ein deutliches Plus ab.