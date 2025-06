Zu den wenigen Gewinnern gehört die UBS mit einem Kursplus von 0,3 Prozent. Die Grossbank will am 1. Juli mit dem in Aussicht gestellten Rückkauf eigener Aktien für bis zu zwei Milliarden Dollar beginnen. Die Titel des Börsenneulings Amrize steigen im Sog einer Kaufempfehlung der Bank Berenberg um 1,3 Prozent. Das ehemalige Nordamerikageschäft des Zementkonzerns Holcim gab vergangene Woche sein Debüt am Parkett in Zürich.