Eine optimistische Prognose hat den Aktien der US-Kaufhauskette Kohl's ein Kursfeuerwerk beschert. Die Titel schiessen an der Wall Street um fast 35 Prozent nach oben, während die des Rivalen Macy's in ihrem Kielwasser um knapp sieben Prozent zulegen. Nach einem überraschend starken dritten Quartal erwartet Kohl's nun einen Jahresgewinn zwischen 1,25 und 1,45 Dollar je Aktie, zuvor war das Unternehmen von 0,50 bis 0,80 Dollar ausgegangen. Dabei handelt es sich um die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr. «Es ist zwar erst der Anfang der Weihnachtssaison, aber der Ausblick von Kohl's deutet auf einen gewissen Optimismus hin», sagte Morningstar-Analyst David Swartz. «Es scheint, als würde sich das Geschäft stabilisieren.» Der Aktienkurs hat sich mehr als verdoppelt, seit Michael Bender im Mai Interims-CEO wurde. Am Montag machte Kohl's den Manager zum permanenten Konzernchef.