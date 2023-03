Ein dramatischer Kurssturz bei der Grossbank Credit Suisse hat die Anleger an der Schweizer Börse und an anderen wichtigen Aktienmärkten am Mittwoch erneut in Alarmstimmung versetzt. Der Leitindex SMI der Börse in Zürich sackte vorübergehend auf ein Jahrestief von 10'460 Punkten ab und notierte zum Handelsschluss noch um 1,9 Prozent schwächer bei 10.516 Zählern.