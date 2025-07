In den USA stehen am Abend Zahlen zu den letzten zwei Tech-Schwergewichten an. Wie bei den anderen grossen US-Technologiekonzernen dreht sich bei den Zahlen des iPhone-Anbieters und des Online-Händlers alles um Künstliche Intelligenz (KI). Apple gilt bei der Einführung dieser Technologie als zögerlich, weshalb einige Nutzer zur Konkurrenz abwandern. Amazon wiederum ächzt unter den milliardenschweren Investitionen für neue Rechenzentren. Am Mittwochabend vermochte sowohl Meta wie Microsoft mit den Zahlen zu überzeugen.