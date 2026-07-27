Die Aussicht auf eine erweiterte Zusammenarbeit mit AT&T treibt die Aktien des Quantencomputer-Spezialisten D-Wave ‌Quantum an. ⁠Die Papiere des Unternehmens aus Kalifornien springen vorbörslich um mehr als acht Prozent nach oben. Der US-Telekommunikationskonzern ⁠AT&T habe vereinbart, den Einsatz der Quantencomputer-Technologie von D-Wave auszuweiten, teilten die Unternehmen mit. AT&T plane, die Technik von D-Wave im ‌gesamten Netzbetrieb einzusetzen - etwa, um auf Ausfälle zu reagieren und den Datenverkehr ‌zu steuern. In einem ersten Testlauf habe AT&T ​die Verarbeitungszeit für die Netzwerkoptimierung von etwa einer Stunde auf unter 15 Sekunden reduzieren können. Die Technologie soll in KI-Werkzeuge integriert werden, die AT&T zufolge im Jahr 2025 bereits geholfen haben, die Ausfallzeiten für Kunden um zwölf Millionen Stunden zu senken.