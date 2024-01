Die New Yorker Börsen schlossen am Montag klar im Plus. Somit sind die Vorgaben positiv, denn zum Europaschluss kämpfte etwa der Dow Jones Industrial noch mit der "Nulllinie" - also dem Schlusskurs vom Freitag. Auftrieb gab unter anderem die Quartalsschätzung für die staatliche Kreditaufnahme des US- Finanzministeriums.