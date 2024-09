Chinesische Aktien setzen am Mittwoch ihre von Konjunkturmassnahmen angetriebene Rally fort und beflügeln damit die regionalen Märkte. Die Börse in Shanghai gewann 2,3 Prozent auf 2929,59 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 2,8 Prozent auf 3445,84 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong legte um 2,2 Prozent zu, nachdem er bereits am Dienstag um 4,1 Prozent gestiegen war. Der taiwanesische Leitindex zog um 1,3 Prozent an, der südkoreanische Kospi um 0,1 Prozent.