Die Regierung in Peking startete eine Kampagne, um den schwächelnden Aktienmarkt anzukurbeln und das Vertrauen der Anleger in die angeschlagene Wirtschaft zu stärken. Auch nach dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole treiben Investoren weiter Zinssorgen um. Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der amerikanischen und europäischen Zentralbank erhoffen sich Anleger daher von in dieser Woche anstehenden Inflations- und Konjunkturdaten. Den Auftakt macht die Teuerungsrate für Deutschland im August, die am Mittwoch veröffentlicht wird. Auf Konjunkturseite stehen im Tagesverlauf Daten zur Verbraucherstimmung sowohl in Deutschland als auch in den USA an. Angesichts der Hoffnung auf ein Abebben der Inflationswelle hatte sich die Laune der deutschen Verbraucher im August wieder aufgehellt. Von Reuters befragte Analysten rechnen für September mit einer minimalen Besserung des GfK-Konsumklimaindex auf minus 24,3 von minus 24,4.