Am ⁠Ölmarkt geben die Preise für Brent und WTI am ‌Donnerstag erneut leicht nach. ‌Die Notierungen ​für das Nordsee- und das US-Öl fallen in der Spitze um mehr als ein Prozent auf 104,21 beziehungsweise 101,07 Dollar ‌je Fass. Beide Kontrakte waren am Mittwoch bereits um etwa drei Dollar gefallen. Berichte über ​alternative Lieferwege für Ölexporte ​aus Saudi-Arabien dämpften die Sorgen ​der Anleger über das Ausmass der Versorgungsengpässe durch ‌den Konflikt in Nahost. Etwas Hoffnung macht zudem, dass US-Präsident Donald Trump am ​Mittwoch erneut ​ein baldiges ⁠Ende des Iran-Krieges in ​Aussicht stellte. Nach der ⁠jüngsten Eskalation in dem Konflikt ‌waren die Ölpreise Anfang der Woche auf den höchsten Stand seit ‌vier Monaten gestiegen.