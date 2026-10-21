Der Schweizer Aktienmarkt baut am Mittwoch gegen Mittag die Gewinne aus. Der SMI dämmte im Vormittagshandel seine Verluste ein und zeigt sich nun mit 0,3 Prozent auf 14'516 Punkte deutlich freundlicher. Von den Vorgaben aus Übersee kamen nur leicht positive Impulse und der Konjunkturkalender hält lediglich Daten aus der zweiten Reihe bereit. Die Gewinner lagen mit 16 zu vier deutlich in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt derweil etwas deutlichere 0,9 Prozent auf 3166 Punkte, während der breite SPI mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 20'469 Punkten notiert.