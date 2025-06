16 von 21 SMI-Titel starten fester, wobei Partners Group (+1,5 Prozent) derzeit am meisten zulegt. Auch der Börsneneuling Amrize ist weiter gefragt (+0,33 Prozent) Der Titel wird von Einschätzungen von Analysten gestützt. So hat Jefferies die Abdeckung von Amrize mit dem Rating «Hold» und einem Kursziel von 42,30 Franken aufgenommen. Deutlich positiver ist die Bank Berenberg gegenüber dem Titel eingestellt: Das Rating lautet hier «Buy» und das Kursziel ist mit 64 US-Dollar klar höher. Am Freitag schlossen Amrize bei 39,06 Franken und damit deutlich unter dem Eröffnungskurs am ersten Handelstag am vergangenen Montag.