Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag klar tiefer. Der SMI notiert 0,4 Prozent tiefer bei 14'430 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM steht dagegen mit 0,1 Prozent knapp im Plus. Seit dem Rekordhoch über 14'650 im frühen Handel des Vortages geht es damit weiter bergab. Weniger der Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, sorgt für eine gewisse Verunsicherung, als vielmehr die unklare Kommunikation des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Nach der erneuten Verlängerung der Zinspause durch das Fed gehen die Experten weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins bei der kommenden Sitzung erhöhen wird, die Mehrheit bröckelt aber. Denn ob eine Zinserhöhung derzeit Sinn ergeben würde, ist zunehmend umstritten.