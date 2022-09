— cash (@cashch) September 27, 2022

Gesucht sind am Dienstag auch die beiden Uhrenhersteller Richemont und Swatch (beide +1,1 Prozent). Nachrichten gab es dabei vor allem zu Richemont. So hat ein exekutives Mitglied des Verwaltungsrats beziehungsweise ein Geschäftsleitungsmitglied der Gruppe einen grossen Block der Publikumsaktien erworben, was oft als Vertrauensbeweis an der Börse erachtet wird. Eine Datenpanne bei der Richemont-Tochter Watchfinder.com fällt dagegen kaum ins Gewicht. Zudem wirke noch ein UBS-Kommentar vom Vortag stützend, in dem die Experten speziell den Richemont-Aktien "einiges an Aufholpotenzial" attestieren.