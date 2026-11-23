Der taiwanische Leitindex stabilisierte sich. Die Märkte in Hongkong und China fielen auf neue Mehrmonatstiefs. In Japan blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen, die Futures ​deuteten jedoch auf Verkaufsdruck hin. In der vergangenen Woche waren Technologie- und Chipwerte eingebrochen, die als Herzstück des KI-Booms gelten. Das Börsenbarometer in Taipeh ​verzeichnete den stärksten Rückgang seit 1990. Taiwan ist Sitz der weltweit führenden Hersteller moderner Chips und ein entscheidendes Glied ​der KI-Lieferkette. Der Nasdaq-Index verlor zehn Prozent und damit so viel wie seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 nicht mehr. Der Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang und das holprige Börsendebüt des KI-Unternehmens Anthropic spiegelten die eingetrübte Stimmung wider. Die ‌Anthropic-Aktie schloss an ihrem ersten vollen Handelstag 8,5 Prozent im Minus. Die Futures auf den US-Auswahlindex Nasdaq 100 stiegen am Montag im frühen Handel um fast drei Prozent. Bei den Kontrakten auf den S&P 500 betrug das Plus zwei Prozent. Anleger fragen sich, ob die enormen und überwiegend geliehenen Summen für den Bau von KI-Rechenzentren schnell genug Erträge abwerfen, um die Kredite zu bedienen. Fraglich ist ​zudem, ob die ​Gewinne ausreichen, um die hohe Bewertung mancher Aktien zu rechtfertigen. «Wir müssen hier etwas vorsichtig sein», sagte ⁠Portfoliostratege Damien Boey von Wilson Asset Management in Sydney. Die Stimmungsindikatoren, die er verfolge, hätten für die US-Börsen in ​der vergangenen Woche an drei Handelstagen im Bereich «Panik» ⁠gelegen. Das könne mitunter signalisieren, dass das Schlimmste überstanden sei. Diesmal reiche die Kraft jedoch womöglich nicht für eine Trendumkehr. «Ohne eine Kehrtwende der Notenbanken fehlt der Auslöser dafür, dass auf die Panik der ‌Anleger eine dauerhafte Erholung folgt», erklärte Boey.