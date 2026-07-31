01:00
Zum Juli-Abschluss haben die US-Börsen am Freitag weiter zugelegt. Anleger brauchten etwas Zeit, um die besonders rasante Erholung an der Nasdaq-Börse vom Vortag zu verarbeiten, denn eine Zeit lang mussten sie um ihre Anschlussgewinne fürchten. Mit den gefeierten Zahlen des Online-Händlers Amazon im Rücken war das Ergebnis dann aber positiv, auch wenn Apple enttäuschte.
Der technologielastige Nasdaq 100 ging 0,60 Prozent höher bei 28'274,20 Punkten ins Ziel, nachdem er früh bis zu 1,8 Prozent gewonnen hatte. Andere US-Indizes schlugen im Tagesverlauf weniger stark aus, folgten aber der Nasdaq nach oben. Der Dow Jones Industrial legte um 0,53 Prozent auf 52'485,03 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,70 Prozent auf 7489,72 Zähler.
Auf Wochensicht ergaben sich für die drei Leitindizes Gewinne von bis zu einem Prozent. Zu Ende ging am Freitag auch der Juli, dies aber mit einem getrübten Bild an der Nasdaq. Während der Dow den Monat 0,3 Prozent höher beendete, bleibt für den Nasdaq 100 trotz der jüngsten Erholung ein deutlicher Abschlag von 6,6 Prozent in den Büchern. Er war zuletzt schwer gezeichnet von Sorgen um den KI-Megatrend.
Amazon stand mit einem Kurssprung um 15 Prozent im Gegensatz zur Apple-Aktie ab, die in den vergangenen Wochen mit einer Rekordserie aber auch einen besseren Lauf hinter sich hatte. Die Titel des Handelsriesen erreichten den höchsten Stand seit Ende Mai, während die Anteile des iPhone-Herstellers mit minus sieben Prozent unter einem enttäuschenden Umsatzausblick litten. Apple machen vor dem Start der nächsten iPhone-Generation Engpässe bei wichtigen Bauteilen zu schaffen.
Amazon profitierte im Quartal weiter vom KI-Boom vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die Anleger überzeugte. Der Handelsriese steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Das zweite Quartal sei genau nach dem Geschmack der Bullen gewesen, kommentierte Analyst Brad Erickson von RBC. Dass noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur fliessen soll, beunruhigte die Anleger nun nicht mehr. Doug Anmuth von JPMorgan kommentierte dazu, dass sich die Investitionen auszahlen würden.
Vor Amazon waren am Vortag schon die Resultate von Microsoft sehr stark ausgefallen. «Die entscheidende Frage für Investoren lautet nun, ob die zurückliegende Schwäche KI-bezogener Sektoren einen langfristigen Wendepunkt oder lediglich eine Umschichtung der Portfolios dargestellt hat», sagten die Strategen von Bespoke Investment Group. Ein Unsicherheitsfaktor bleibe dabei die Saisonalität, da August und September bekanntermassen schwache Börsenmonate seien.
Zahlen für das zweite Quartal legten auch zwei grosse Öl-Konzerne vor. Da ExxonMobil die Gewinnerwartungen von Analysten etwas verfehlte, sank der Aktienkurs um ein Prozent. Chevron hingegen schnitt besser ab als es vom Markt erwartet wurde, und so legte das Papier um 2,4 Prozent zu. In der Branche stand auch der am Freitag wieder etwas höhere Ölpreis im Fokus.
Mit Reddit und Roblox gerieten zwei Internet-Aktien wegen enttäuschender Nutzerzahlen in einen tiefen Abwärtsstrudel: Ihre Kurse brachen um 21 respektive 27 Prozent ein. Der Coinbase-Kurs rutschte ausserdem um mehr als zehn Prozent ab, nachdem der Umsatz der Kryptobörse im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt hatte.
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17:38
Der Swiss Market Index (SMI) schliesst mit einem Verlust von 0,3 Prozent bei 14'346,14 Punkten. Der Leitindex gab damit einen Teil seiner frühen Gewinne wieder ab, nachdem er in der Eröffnungsphase noch deutlich im Plus notiert hatte. Getragen von der internationalen Tech-Erholung war der Markt freundlich in den Handel gestartet, im weiteren Tagesverlauf setzten jedoch Abgaben ein. Das Tageshoch markierte der SMI bei 14'325 Punkten kurz nach 16:00 Uhr.
Ebenfalls bremsend wirkte das Schwergewicht Nestlé (-1,7 Prozent), nachdem Konzernchef Navratil einen Verkauf der L’Oréal-Beteiligung zur Entschuldung vorerst ausschloss. Die Pharmatitel zeigten sich hingegen robuster als der Gesamtmarkt: Während Novartis knapp im Minus schlossen (-0,14 Prozent), verzeichneten Roche (+0,1 Prozent) nach einer Produktzulassung für eine Fertigspritze in China leichte Gewinne. Bei den Bau- und Bauchemiewerten baute Sika (+1 Prozent) die Wochengewinne nach der Rückkehr zu organischem Wachstum und positiven Analystenkommentaren weiter aus.
In den hinteren Reihen des Marktes spiegelte sich ein durchwachsenes Bild bei den Berichtssaisontiteln wider. Inficon (+3,4 Prozent) schlossen im Gleichschritt mit dem Halbleitersektor deutlich fester, und auch Clariant (+2,8 Prozent) setzten ihren Aufwärtstrend nach soliden Halbjahreszahlen fort. Bereits am Vortag legten die Titel des Spezialchemie-Konzerns über 16 Prozent zu.
Auf der Verliererseite brachen Kardex (-6,3 Prozent) und Coltene (-6 Prozent) ein. Letzterer legte die Geschäftszahlen vor. Avolta (-3,5 Prozent) litten unter einer Abstufung durch Kepler Cheuvreux auf «Hold». Die Papiere von Comet (-3,2 Prozent) drehten trotz beflügelnder Erholung im Chipbereich und übertroffener Gewinnprognose nach anfänglichen Pluszeichen deutlich ins Minus.
Von den etwas über 200 Aktien im Swiss Performance Index schloss rund die Hälfte höher. Industrietitel und Gesundheit gehörten zu den besten Sektoren am Markt. Nicht-zyklischer Konsum sowie Versorger lagen im Minus.
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17:00
Die Aktien der Spieleplattform Roblox brachen um ein Drittel ihres Wertes ein. Das Unternehmen hat wichtige Engagement-Kennzahlen für das zweite Quartal verfehlt und eine schwächere Prognose für das dritte Quartal abgegeben. Die täglichen aktiven Nutzer, die Buchungen und die genutzten Stunden blieben allesamt hinter den Schätzungen zurück. Auch die Prognosen für Buchungen und Umsatz im dritten Quartal verfehlten die Erwartungen des Marktes.
Obwohl der Umsatz um 36 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar stieg und das Unternehmen einen geringeren als erwarteten Verlust meldete, führte Roblox die kurzfristigen Monetarisierungs-Herausforderungen und die erhöhten KI-Investitionen für Entwickler an. Zudem zog das Unternehmen seine Jahresprognose zurück.
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16:30
Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag hat es am Freitag an den US-Börsen nur im frühen Handel nochmals deutliche Kursgewinne gegeben. Der Online-Händler Amazon war zu Wochenschluss der nächste Stimmungstreiber einer voranschreitenden Erholung, die aber nach einigen Minuten schon den Schwung verlor. Der rasante Anstieg an der Nasdaq-Börse vom Vortag war eine hohe Bürde, zumal Apple enttäuschte.
Der technologielastige Nasdaq 100 startete bis zu 1,8 Prozent höher in den Handel, egalisierte seine Gewinne aber binnen einer halben Handelsstunde. Zuletzt gab er mit 28'122 Punkten um 0,3 Prozent nach. Andere Indizes lagen in etwa gleichauf: Der Dow Jones Industrial sank um 0,3 Prozent auf 52'029 Punkte und der marktbreite S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 7410 Punkte. In der Wochenbilanz zeichnen sich für den Nasdaq-Index nun leichte Verluste ab, für den Dow aber knappe Gewinne.
«Ein versöhnliches Ende kennzeichnet die abgelaufene Handelswoche an den Kapitalmärkten», schrieb der Deka-Bank-Chefökonom Ulrich Kater. Er hob hervor, dass KI-Unternehmen doch überzeugten, nachdem Anleger zuletzt in diesem Bereich Übertreibungen aus den Kursen abgelassen hätten. An neue Angriffe beider Seiten im Iran-Krieg haben sich die Anleger mittlerweile wieder gewöhnt. Der für die Stimmung wichtige Ölpreis stieg am Freitag wieder moderat.
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15:55
«Die Marktsorge bezüglich der Speicherkosten dürfte sich unserer Ansicht nach bald legen; allerdings wird der frühere deutliche Anstieg der Speicherpreise wahrscheinlich zu einer erheblichen Preiserhöhung für das iPhone 18 Pro/PM führen, was Unsicherheiten über die Nachfrage mit sich bringt», schrieb der Analyst von GF Securities, Jeff Pu, in einer Notiz an Kunden.
«Bewertungstechnisch notiert der Aktienkurs bei über 30-mal dem geschätzten Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2027 bei einer durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstumsrate von 20 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Aktie nicht günstig ist. Angesichts des begrenzten Aufwärtspotenzials zum aktuellen Aktienkurs stufen wir die Aktie auf Halten zurück.»
Derweil steigen die Amazon-Aktien um rund 14 Prozent, nach einer starken Gewinnmeldung für das zweite Quartal.
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15:30
Die US-Börsen starten im Plus. Der Dow Jones Industrial avanciert um 0,5 Prozent auf 52'464 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 geht es um 0,5 Prozent auf 7'473 Zähler hoch. Und der technologielastige Nasdaq 100 verbucht mit 28'459 Punkten ein Plus von 0,9 Prozent.
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14:44
Vor dem Wochenende richten sich die Blicke aber auch auf die Entwicklungen im Nahost-Konflikt, auch wenn dieser die Börsen zuletzt weniger bewegte. So griff der Iran nach eigenen Angaben in der Nacht US-Militärstützpunkte in der Region mit Drohnen. Der Ölpreis stieg zuletzt aber nur leicht.
Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein Plus von 0,6 Prozent auf 52'503 Punkte. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 1,0 Prozent im Plus bei 28'381 Zählern.
Amazon profitierte im Quartal weiter vom KI-Boom vor allem über die Cloud-Sparte AWS. Der Handels- und Technologiekonzern steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Wegen gestiegener Speicherchip-Preise steckt Konzernchef Andy Jassy mit 220 Milliarden Dollar nun noch 20 Milliarden Dollar mehr in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur, bei Anlegern überwogen aber die starken AWS-Geschäfte. Der Aktienkurs sprang im vorbörslichen Handel zuletzt um mehr als 10 Prozent hoch.
Apple machen indessen vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation Engpässen bei wichtigen Bauteilen zu schaffen. Das Problem seien aktuell vor allem knappe Produktionskapazitäten bei kombinierten Chipsystemen, die das Herzstück von Apple-Geräten wie iPhones und Mac-Computern sind, so Konzernchef Tim Cook. Bei den Anlegern kam das nicht gut an. Für die Papiere ging es um 7,7 Prozent nach unten.
Coinbase verloren 6,1 Prozent, nachdem der Umsatz der Kryptobörse im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt hat. Für die Papiere von Reddit ging es vor der Startglocke um fast 14 Prozent abwärts. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer in den USA blieb im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Dies überschattete einen starken Ausblick für das dritte Quartal.
Rivian gewannen nach Vorlage von Quartalszahlen 2,8 Prozent. Der Umsatz des Elektroautobauers übertraf im zweiten Quartal die Analystenerwartungen.
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14:41
Der Dax ist am Freitag dicht unter sein Rekordhoch von Anfang Juli geklettert. Doch vor dem Sprung darüber schreckten Anleger zurück. Hinzu kam, dass Signale aus den USA zwar weiter auf einen freundlichen, aber nicht mehr allzu starken Handelsstart an Wall Street und Nasdaq hindeuten. Obendrein legten die Ölpreise wieder zu, denn die Lage im Nahen Osten ist unverändert angespannt. Die Stimmung der Anleger insgesamt blieb trotz allem positiv, was insbesondere einer beeindruckenden Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien zu verdanken war. Am Nachmittag legte das deutsche Börsenbarometer um 0,3 Prozent auf 25.680 Punkte zu, nachdem zeitweise weniger als zehn Punkte bis zur Bestmarke von 25'900 Zählern gefehlt hatten. Auf Wochen- und auf Monatssicht zeichnet sich ein deutliches Plus ab.
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13:35
Sorgen über ein nachlassendes Wachstum im Streaming-Geschäft schicken die Aktien von Universal Music auf Talfahrt. Die Papiere des weltgrössten Musikkonzerns brechen an der Amsterdamer Börse um 23 Prozent ein. Im Sog dessen stürzen die Aktien des Grossaktionärs Vivendi um 14 Prozent ab. Das Wachstum der Abo-Einnahmen von Universal verlangsamte sich auf 6,7 Prozent von 7,9 Prozent im ersten Quartal.
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13:10
Die Futures für die US-Aktienmärkte ziegen vor dem Start nach oben:
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11:35
Vor dem morgigen Nationalfeiertag präsentiert sich der Schweizer Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite. Damit steuert der Leitindex SMI zum Ende einer ereignisreichen Woche auf eine positive Bilanz zu. Auslöser ist vor allem die Erholung im Techsektor. Die US-Techbörse Nasdaq hatte am Donnerstag quasi den Startschuss gegeben und die Techwerte in Asien und nun hierzulande wie auch im restlichen Europa folgen.
Der Leitindex SMI gewinnt gegen 11.25 Uhr 0,34 Prozent auf 14'440,88 Punkte. Damit steuert er auf ein Wochenplus von etwa 0,8 Prozent zu. Für den gesamten Monat liegt das Plus aktuell bei gut 1,7 Prozent. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte legt um 0,29 Prozent auf 3154,86 Punkte zu und der breite SPI um 0,31 Prozent auf 20'309,05 Punkte.
Von den 20 SMI-Einzelwerten notiert die Mehrzahl (14) im Plus. Das Verliererfeld führen Holcim (-2,3 Prozent) nach einem zunächst starken Start an. Der Baustoffhersteller hat mit den Zahlen die Erwartungen übertroffen und den Ausblick nach oben eingegrenzt. Allerdings seien die Erwartungen an den Ausblick wohl noch etwas ambitionierter gewesen, heisst es im Handel.
Bei den mittelgrossen Werten setzen Clariant (+2,2 Prozent) ihren Aufwärtstrend fort, wenn auch etwas weniger dynamische als am Vortag (+16 Prozent). Nachdem die Papiere am Vortag dank einer abgewiesenen Klage von der Erleichterung am Markt profitierten, stehen nun die Halbjahreszahlen im Blick. Diese waren sehr solide - weshalb der Chemiekonzern seine Ziele bestätigt hat. Helfen sollen nicht zuletzt verschärfte Sparmassnahmen.
Während übrige Schweizer Techwerte zum Wochenschluss zulegen, notieren die Papiere von Comet (-0,8 Prozent) nach Zahlen mittlerweile im Minus. Der Umsatz entsprach den Erwartungen der Analysten, während Bestelleingang und Profitabilität leicht positiv zu überzeugen wussten. Angesichts einer bisherigen Jahresperformance von +50 Prozent dürften Gewinnmitnahmen mit für die Verluste verantwortlich sein. Inficon können dagegen um 4,4 Prozent zulegen.
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10:52
Der Swiss Market Index (SMI) steht 0,49 Prozent höher und hat damit die Hälfte der Kursgewinne aus der Eröffnung wieder abgegeben.
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10:37
Der italienische Energieversorger Enel blickt nach einer besser als erwartet ausgefallenen ersten Jahreshälfte etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Beim Gewinn je Aktie rechnet das Unternehmen jetzt mit 74 Cent, wie es am Donnerstagabend in Rom mitteilte. Damit kappte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern das untere Ende der bisherigen Zielspanne von 72 bis 74 Cent. Im ersten Halbjahr schoben die Geschäfte in Spanien und Lateinamerika die Ergebnisse an. Die Enel-Aktie verlor am Freitag dennoch ein Prozent.
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10:32
Anleger ziehen bei Puma angesichts einer anhaltenden Umsatzschwäche des Sportartikelherstellers den Stecker. Die Aktien fallen um bis zu 6,6 Prozent auf ein Vier-Wochen-Tief von 26,34 Euro und sind damit Schlusslicht im MDax. Die sinkenden Umsätze verdeutlichten die Schwierigkeit, die Attraktivität der Marke wieder zu steigern, urteilen die Analysten von Jefferies. Die Ergebnisse im Quartal seien im Grossen und Ganzen wie erwartet ausgefallen und deuteten darauf hin, dass sich das Unternehmen in einem Übergangsjahr auf dem richtigen Weg befinde, kommentieren die Analysten von JP Morgan. Dass der Ausblick zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht angehoben werde, sei eine leichte Enttäuschung.
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09:38
Am Schweizer Aktienmarkt präsentieren sich die Investoren vor dem Nationalfeiertag am morgigen Samstag noch einmal in Kauflaune. Für neue Rekorde beim Leitindex dürfte es zwar kaum reichen, aber eine freundliche Wochenbilanz dürfte allemal zustande kommen. Die Vorgaben aus Übersee liefern die nötige Euphorie. Vor allem die Technologiebranche erweist sich einmal mehr als treibende Kraft.
Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.30 Uhr 0,969 Prozent auf 14'530,57 Punkte. Damit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von gut einem Prozent zu. Für den gesamten Monat liegt das Plus aktuell bei gut 2 Prozent. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte legt um 0,74 Prozent auf 3168,86 Punkte zu und der breite SPI um 0,83 Prozent auf 20'414,34 Punkte.
Von den 20 SMI-Einzelwerten notiert die Mehrzahl (15) im Plus. Im überschaubaren Verliererfeld sind Holcim (-0,6 Prozent) nach einem zunächst starken Start anzutreffen. Der Baustoffhersteller hat mit den Zahlen die Erwartungen übertroffen und den Ausblick nach oben eingegrenzt. Allerdings seien die Erwartungen an den Ausblick wohl noch etwas ambitionierter gewesen, heisst es im Handel.
Im Fokus steht auch erneut Clariant (+2,4 Prozent). Nachdem die Papiere am Vortag dank einer abgewiesenen Klage um 16 Prozent gestiegen waren, stehen nun die Halbjahreszahlen im Blick. Und da machte der konjunkturelle Gegenwind dem Chemiekonzern weiter zu schaffen.
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09:35
Die Begeisterung der Anleger für KI-Aktien ist nach ermutigenden US-Bilanzen zurückgekehrt und hat den Dax am Freitag auf Rekordjagd geschickt. Der deutsche Leitindex gewann am Morgen ein Prozent auf 25.880 Punkte. Damit ist das Anfang Juli erreichte Rekordhoch von 25'900,10 Punkten in Sichtweite. Investoren rund um den Globus griffen bei Halbleiteraktien zu. Im Dax ging es für Infineon um 6,7 Prozent nach oben.
Noch grösser waren die Zuwächse in Asien: Der südkoreanische Kospi verzeichnete einen Rekordsprung von 17,9 Prozent und machte seine starken Verluste vom Wochenanfang wieder wett. Der Nikkei-Index in Tokio kletterte um vier Prozent. An der Wall Street hatten die Aktien des Software-Riesen Microsoft mehr als 15 Prozent zugelegt. «Nachdem Microsoft Anzeichen für eine Monetarisierung von KI geliefert hatte, von der Fed offenbar weniger Dringlichkeit für Zinserhöhungen ausging und es über Nacht keine neue Eskalation im Krieg zwischen den USA und Iran gab, griffen Investoren bei einem aus ihrer Sicht wieder vernünftig bewerteten Markt zu», fasste Kyle Rodda, Marktanalyst bei capital.com, zusammen.
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09:08
Der Swiss Market Index (SMI) startet 0,6 Prozent im Plus. Angeführt wird das Tableau von ABB (+2,8 Prozent), während die vorbörslich gefragten Holcim lediglich 0,4 Prozent anziehen. In der Gunst der Investierenden stehen UBS und Partners Group, welche mehr als 1,0 Prozent zulegen. Stützend am Markt sind Novartis (+0,9 Prozent) und Roche (+0,7 Prozent). Am Ende der Tabelle stehen Nestlé mit einem Minus von 0,8 Prozent. 16 von 20 Titeln notieren höher.
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08:54
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien
Bucher: Royal Bank of Canada senkt das Kursziel auf 330 von 340 Fr. Rating bleibt unverändert Sectorperform.
Glencore: Goldman Sachs erhöht das Kursziel auf 6,80 von 6,30 Pfund, belässt die Einstufung auf Buy.
Medmix: Research Partners reduziert das Kursziel auf 13,50 von 16 Fr., das Rating Buy bleibt unverändert.
UBS: Keefe, Bruyette & Woods erhöht das Kursziel auf 42 von 40 Fr., hält an Einstufung Underperform fest.
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08:07
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der Bank Julius Bär 0,5 Prozent höher. Oben aus schwingt Holcim mit einem Plus von 3,8 Prozent nach Halbjahreszahlen. Alle anderen 19 SMI-Titel stehen 0,3 bis 0,5 Prozent höher.
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07:43
Der japanische Yen fällt nach dem Zinsentscheid der japanischen Notenbank (BOJ). Der Dollar steigt im Gegenzug um 0,7 Prozent auf 160,70 Yen. Am Donnerstag hatte die japanische Währung bis zu 3,6 Prozent zugelegt. Insidern zufolge hatten die Behörden mit Yen-Käufen und Dollar-Verkäufen am Devisenmarkt interveniert. Wenn diese Intervention zeitlich auf die BOJ-Sitzung abgestimmt gewesen sei, könne dies als Botschaft interpretiert werden, dass die Regierung eine Zinserhöhung allein wegen der Yen-Schwäche nicht wünsche, sagte Kazutaka Maeda, leitender Volkswirt am Meiji Yasuda Research Institute. Die japanische Zentralbank tastete den Leitzins nicht an, signalisierte jedoch weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation.
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07:32
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge erneut fester in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent höher bei 25.612 Punkten geschlossen. Nach einem mauen Handelsstart folgten die Börsen im Tagesverlauf den Gewinnen an der Wall Street. Für gute Stimmung sorgten unter anderem positiv aufgenommene Geschäftszahlen von Microsoft. Im Fokus am Freitag steht der Inflationsbericht für die Euro-Zone im Juli. Experten erwarten einen Anstieg der Teuerungsrate auf 2,9 Prozent, nach 2,8 Prozent im Juni. Zuletzt hatte das Wiederaufflammen des Iran-Krieges die Ölpreise erneut nach oben getrieben. Viele Volkswirte erwarten, dass die EZB nach der Zinserhöhung vom Juni im September nachlegen wird.
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07:20
Siemens Healthineers muss beim Umsatz wegen des tiefgreifenden Umbaus im chinesischen Gesundheitssystem Abstriche machen. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) sei nur noch ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,0 Prozent zu erwarten, teilte die Tochter des Technologiekonzerns Siemens am Freitag in Erlangen mit. Vor allem die vor der Abspaltung stehende Laborstrassen-Sparte Diagnostics leidet unter den Reformen. Dagegen profitiert Siemens Healthineers von der Rückerstattung von US-Einfuhrzöllen, die unrechtmässig erhoben worden waren. Der Gewinn je Aktie werde 2025/26 deshalb mit 2,35 bis 2,45 Euro um 15 Cent höher ausfallen als bisher geplant.
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06:49
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06:20
Die Schweizer Börse steht vor einem versöhnlichen Wochenausklang am Freitag. Die IG Bank indiziert das Leitbarometer 0,6 Prozent höher, nachdem der Index am Donnerstag um 0,65 Prozent nachgegeben hatte.
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06:16
Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag nach den jüngsten Kursverlusten deutlich erholt. Angetrieben von einer starken Wall Street und nachlassenden Sorgen über hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) griffen Anleger wieder zu. Der japanische Leitindex Nikkei sprang um 4,5 Prozent nach oben. In Südkorea verzeichnete der Kospi nach einem massiven Ausverkauf zu Wochenbeginn ein Rekord-Comeback und schoss um mehr als zehn Prozent in die Höhe. Auch der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans gewann 4,6 Prozent. In China legte der CSI-Index für KI-Werte um mehr als sieben Prozent zu, während der Hang Seng Tech-Index in Hongkong ein Plus von 0,5 Prozent verbuchte.
In Tokio stand neben der anstehenden Zinsentscheidung der Bank of Japan (BOJ) eine mutmassliche Stützungsaktion für den Yen im Mittelpunkt. Japans Währung war zuvor wegen des durch den Iran-Krieg ausgelösten Energieschocks auf ein 40-Jahres-Tief gefallen, was die Lebenshaltungskosten im Land massiv in die Höhe treibt. «Der Zeitpunkt kam früher als erwartet, da ich eher mit einer Intervention nach der BOJ-Sitzung gerechnet hatte», sagte Chefökonom Toru Suehiro von Daiwa Securities. Auf Unternehmensseite gehörten japanische Technologiewerte zu den grössten Gewinnern: Der Chipanlagenbauer Advantest stieg um 18 Prozent, Tokyo Electron kletterte um 9,3 Prozent und der KI-Investor SoftBank gewann 15 Prozent.
In China trübten derweil schwache Konjunkturdaten das Bild und bremsten die Euphorie etwas. Die Fabrikaktivität schrumpfte im Juli unerwartet, da die Inlandsnachfrage schwächelte und die Produktionskosten hoch blieben. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel auf ein Fünf-Monats-Tief von 49,2 Punkten. Dennoch überwog an den asiatischen Märkten insgesamt die Erleichterung über starke US-Tech-Zahlen. «Sowohl die Gewinne als auch die Stimmung kehren nach der wirklich übertriebenen Bewegung zu Beginn der Woche wieder etwas zurück», erklärte Marktanalyst Fabien Yip von IG. Die KI-Nachfrage scheine weiterhin nachhaltig zu sein.
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06:12
Am asiatischen Devisenmarkt testeten die Anleger die Entschlossenheit der japanischen Behörden, nachdem diese den Yen am Donnerstag offenbar mit massiven Dollar-Verkäufen gestützt hatten. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,7 Prozent auf 160,61 Yen und legte leicht auf 6,7480 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,8070 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1511 Dollar und zog auf 0,9290 Franken an. Mehr zu den Gründen für die Frankenschwäche hier.
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06:09
Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und eines Drohnenangriffs auf Gasschiffe in Ägypten, der die Sorgen vor einer Ausweitung des US-Iran-Krieges schürte, gaben die Ölpreise nach. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,2 Prozent auf 88,00 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,7 Prozent schwächer bei 82,16 Dollar. Händler zeigten sich überrascht, dass die Energiepreise trotz der geopolitischen Risiken am Suezkanal nicht in Panik gerieten.
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00:05
Starke Geschäftszahlen von Microsoft haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag eine rasante Erholung beschert. Schnäppchenjäger übernahmen dort das Ruder. Der Nasdaq 100 konterte eine sechstägige Verluststrecke mit einem Kurssprung um 3,36 Prozent auf 28'106,34 Punkte. Enttäuschung bei Meta tat der Begeisterung über den Softwarekonzern keinen Abbruch. Nun dürfte viel an den nachbörslichen Zahlen von Apple und Amazon liegen.
Ausserhalb des Tech-Sektors war der Rückenwind auch spürbar, obwohl der stärker von Standardwerten geprägte Dow Jones Industrial zuletzt eine viel bessere Phase hinter sich hatte als der Nasdaq 100. Der Dow stieg um 1,19 Prozent auf 52'208,06 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,66 Prozent auf 7437,63 Punkte nach oben.
Der Marktbeobachter Stephen Innes sprach vom «grossen Tech-Reset». Investoren hätten wochenlang ihr Engagement reduziert, Portfolios abgesichert und das KI-Thema neu bewertet. Historisch hätten solche Situationen eher in einer Konsolidierung gemündet als in einem Kollaps, doch diese Erfahrung sei jetzt noch kein eindeutiges Kaufsignal. «Der Neustart beendet die KI-Debatte nicht. Er verändert aber die Ausgangslage des Marktes», schrieb der Experte.
Im Fokus stand am Donnerstag auch die Nachlese des jüngsten Zinsentscheids. Danach sind Experten längst nicht mehr so überzeugt wie zuvor, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der kommenden Sitzung wirklich erhöhen wird. Die Entwicklungen in Nahost wurden auch weiter kritisch beäugt. Nachgebende Ölpreise brachten etwas Erleichterung.
Der Börsenwert von Microsoft stieg an einem einzigen Tag um 450 Milliarden auf 3,35 Billionen Dollar. Die Titel des Softwarekonzerns sprangen um 15,5 Prozent nach oben. Mit dem grössten Tagesgewinn seit 2008 erreichten sie den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten. Umgekehrt herrschte enorme Enttäuschung über die Resultate und den Ausblick von Meta. Die Titel des Social-Media-Konzerns sackten um acht Prozent ab.
Besonders im Fokus standen in beiden Fällen die KI-Investitionspläne, die seit einiger Zeit von Anlegern kritisch beäugt werden. Von Microsoft kam das Signal, dass diese im Zaum gehalten werden. Dies erleichterte jene Anleger, unter denen zuletzt Sorgen hochgekocht waren, dass die Investitionen in der Tech-Branche überhandnehmen und sich vielleicht nicht rentieren. Meta dagegen hob das untere Ende der bisherigen Investitionsspanne an.
Ein schwächerer Ausreisser in der Hardware-Branche waren die Aktien von Qualcomm , die unter einem verhaltenen Ausblick des stark mit Smartphones assoziierten Prozessorherstellers litten. Andere Werte aus der Branche zogen aber mächtig an. Beispiele dafür sind vor allem die Titel des Speicherherstellers Sandisk mit einem Kurssprung um 26 Prozent. Aber auch die Kurse der Chipkonzerne Micron, Intel und AMD erholten sich im Grössenbereich von 11 bis 18 Prozent.
Gute Nachrichten für die Halbleiterbranche brachte auch der Branchenausrüster Lam Research mit, was dessen Kurs um 18 Prozent nach oben hievte. Tammy Qiu von der Berenberg Bank lobte einen «beeindruckenden Ausblick» des Unternehmens, das laut Blayne Curtis von Jefferies andere Ausrüsteraktien in den Schatten stellt.
Nachbörslich dürften die Resultate von Apple und Amazon erneut Signalwirkung für die Technologiebranche haben. Die zuletzt auf Rekordniveau angekommenen Apple-Aktien litten davor unter Gewinnmitnahmen, während sich Amazon mit dem starken Branchenumfeld davon erholten, dass sie zuletzt dem tiefsten Stand seit April nahe waren.
Ausserhalb des Tech-Sektors war Baxter sehr begehrt. Die Titel des Medizintechnik- und Pharmakonzerns legten zu Handelsschluss um acht Prozent zu. Im Verkauf waren sie um bis zu 21 Prozent nach oben gesprungen, bei der 30-Dollar-Marke trafen die Titel auf einen Widerstand. Am Markt hiess es, der Gewinnausblick des Unternehmens liege über den Erwartungen.
cash/AWP/Bloomberg/Reuters)