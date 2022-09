Europas grösster Essenslieferant Just Eat Takeaway will schneller als erwartet wieder in die Gewinnzone kommen. Man rechne mit einem bereinigten Gewinn bereits in der zweiten Jahreshälfte, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Hintergrund seien Kostensenkungen und eine Erhöhung des Umsatzes pro Bestellung gewesen. Vorher war der Konzern von einer negativen Marge auf den Bruttotransaktionswert für das Gesamtjahr ausgegangen. Die Just-Eat-Aktie stieg nach der Ankündigung an der Börse Amsterdam um zehn Prozent auf 15,74 Euro. Auch der deutsche Rivale Delivery Hero hält trotz des weltweiten Wirtschaftsabschwungs an seinem im Juli ausgegebenen Ziel fest, im Kerngeschäft im vierten Quartal wieder in der Gewinnzone zu landen.