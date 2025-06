Die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen zogen leicht an. Die chinesische Industrieproduktion ist im Juni den dritten Monat in Folge geschrumpft, auch wenn der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 49,7 von 49,5 Punkten im Mai zugelegt hat. Er blieb damit unter der Marke von 50, ab der Wachstum signalisiert wird. In Hongkong nahmen Anleger Gewinne mit und drückten den Hang Seng Index um knapp ein halbes Prozent, nachdem der Index in der Vorwoche um mehr als drei Prozent zugelegt hatte.