«Wir bestätigen die 8,6 Milliarden Euro an Ausschüttungen an die Aktionäre für 2024», sagte Orcel auf einer Investorenkonferenz der Bank of America in London und fügte hinzu, dass die Dividendenausschüttung ab 2025 auf 50 Prozent von 40 Prozent steigen werde. Die Investition in die Commerzbank wäre auch ohne eine endgültige Fusion rentabel. Auch wenn eine Fusion nicht zustande käme, werde Unicredit in einer besseren Position sein als zuvor, bestätigte ein Händler in Mailand. Die Aktie hat in diesem Jahr mehr als 50 Prozent zugelegt.