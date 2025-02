Für den Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht aufwärts. Allerdings bewegt sich der Leitindex trotz seiner knappen Gewinne weiter unter der 13'000-Punkte-Marke, die er am Vortag erstmals nach oben durchbrochen hatte. Am Ende eines volatilen Handelstages war das Barometer dann aber kaum verändert aus dem Handel gegangen. Auch am heutigen Handelstag halte die Zurückhaltung an. Investoren seien merklich weniger risikofreudig als zuvor, so der Tenor in Händlerkreisen.