Da in dieser Woche kaum Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, rückt die laufende Berichtssaison zusammen mit dem Dauer-Thema Notenbanken verstärkt in den Fokus. Von Notenbank-Seite haben Vertreter von Fed und EZB zuletzt bekräftigt, keine Eile bei den von Anlegern so heiss ersehnten Zinssenkungen zu haben. Die Hoffnung hierauf hatte gerade in den letzten Wochen 2023 die Börsen befeuert. In Japan dagegen hat die BoJ keine Eile, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, machte ihr stellvertretender Gouverneur klar. Ansonsten dürften in diesen Tagen vor allem Einzelwerte im Zuge der laufenden Berichtssaison einen Blick wert sein.