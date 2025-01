Im Dow Jones kamen Kursgewinner unter anderem aus dem Öl- und Pharmasektor. So profitierten die Chevron-Aktien mit plus 1,6 Prozent vom anziehenden Ölpreis. Als Auslöser dafür galt die Ankündigung des führenden Opec-Staates Saudi-Arabien, die Preise für Kunden in Asien zu erhöhen. Ausserdem wurde am Ölmarkt auf Förderdaten aus Russland verwiesen.