Nach den negativ aufgenommenen Bilanzen von Alphabet und Tesla warten Anleger ​in der neuen Woche auf weitere Impulse aus dem US-Technologiesektor. Ihre Geschäftszahlen legen in der neuen Woche unter anderem Meta, ​Microsoft, Amazon, Apple und Qualcomm vor. Diese dürften laut Experten entscheiden, ob der Ausverkauf in der Branche weitergeht oder gestoppt wird. «Die Zeit der bedingungslosen Aufwertung aller KI-Firmen ist längst vorbei», sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. Wer aber am Ende das Rennen ‌um die Umsätze und Gewinne mit der neuen Technologie macht, sei noch nicht abzusehen.